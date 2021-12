Qatar-kritiker dømt til tre år i fengsel

Det melder fotballbladet Josimar.

Abdullah Ibhais ble arrestert bare timer før NRK skulle intervjue ham i Qatar i november.

Ibhais ble dømt til fem års fengsel i april, etter at retten blant annet fant ham skyldig i misbruk av offentlige midler. Ibhais anket da dommen.

Ibhais var tidligere media- og kommunikasjonsdirektør i Qatar sin VM-organisasjon. Han har vært kritisk til arbeidsforholdene til migrantarbeiderne i landet, som skal arrangere fotball-VM i 2022.

Josimar-redaktør Håvard Melnæs. Foto: Berit Roald / NTB

– Fikk ikke være til stede

Josimar-redaktør Håvard Melnæs har fulgt rettssaken mot Ibhais, og var også til stede under domsavsigelsen.

– Kona hans var til stede i retten og brøt totalt sammen da dommen ble opplest, forteller han.

Han kommenterer dommen mot ham slik:

– Abdullah Ibhais fikk ikke lov til å være til stede under sin egen rettssak. Ifølge dommeren var det fordi de hadde så mange saker i dag. De kunne ikke la alle de tiltalte være til stede i retten.

– Mine umiddelbare tanker er at ingen føle seg trygg i Qatar. Han er dømt til tre år i fengsel uten et fnugg av bevis, sier han.

Generalsekretær i Amnesty International, Norge, John Peder Egenæs. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Amnesty reagerer

John Peder Egenæs, som er generalsekretær i Amnesty International i Norge, kommenterer dommen slik:

– Vi har nå fått vite at Ibhais' dom ble lest opp i retten uten ham tilstede. Dette beroliger oss selvsagt ikke når det gjelder kravet om en rettferdig rettergang. Det er sagt at en skreven dom med brgrunnelse skal offentliggjøres i løpet av noen dager. Da kan vi gjøre en grundig vurdering av dommen.

– Vi vil selvfølgelig prøve å finne ut om retten faktisk har lagt frem noen nye bevis som peker mot korrupsjon eller ikke. Vi krever at det legges frem ordentlige bevis, forteller Egenæs.

NRK har ved flere anledninger kontaktet qatarske myndigheter om saken til Abdullah Ibhais, men har ikke fått svar.

– Tilståelse under press

Etter pågripelsen innledet Ibhais en sultestreik i protest mot rettsprosessen. Ifølge Melnæs pågår den fremdeles.

– Det hun håper nå er at Abdullah skal slutte sultestreiken. Han er på den femte uken med sultestreik. Dette går på helsen hans løs. Kampen for at Abdullah Ibhais skal oppnå rettferdighet er ikke over.

– Du virker også preget av situasjonen?

– Det er jeg. Det var nesten makabert å være vitne til dette. Det var ingen bevis som ble presentert i retten. Dommeren sa på en kjølig måte at Abdullah Ibhais var dømt til tre år i fengsel. Josimar har dokumentert gjennom flere saker at det ikke finnes bevis mot Abdullah Ibhais, sier han.

Les også: NRK-journalistene Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani arrestert da de var på reportasjereise i Qatar.

Oppfordring til Fifa

Fleire medium, blant annet Josimar og The Independent, publiserte tidligere i år en lengre artikkel om saken til Ibhais, der det ble hevdet at Ibhais ble dømt for å ha forsvart migrantarbeiderne i landet.

Qatars VM-komité avviste også dette.

Saken til Abdullah Ibhais har uansett fått internasjonal oppmerksomhet. Gary Lineker kom blant annet med en oppfordring til Fifa på Twitter tirsdag, der han ba fotballforbundet engasjere seg i saken.