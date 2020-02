– Det ser ut til at noen vil ha fortgang på prosessen med å få avsluttet en karriere, sier Aleksandr Loginov til NRK etter at dagen starta med italienske politimenn som brøt seg inn på soverommet hans.

– Politiet kom til vårt hotell klokken 06.00. De sjekket Loginovs rom. De sjekket alt til Loginovs personlige trener. Politiet tok mobil og datamaskin, sa Russlands hovedtrener, Antolij Khovantsjev, til NRK lørdag formiddag.

Etter dagens stafett sa Loginov at han nå tenker på å legge skia og geværet på hylla. Etter kritikk fra skiskytterkollegaer, kritiske spørsmål fra journalister og dagens politirazzia sier han at det kanskje er et bedre alternativ å legge opp enn å leve med den negative oppmerksomheten han får.

– Kanskje. Jeg blir ikke yngre, og kanskje noen ville vært mer komfortable med at det ble sånn, sier Loginov til NRK.

Til tross for razziaen noen timer før stafett-start, gikk Loginov stafetten for Russland som planlagt. Russland endte som nummer fire, bak Frankrike, Norge og Tyskland.

– Vi er den reneste nasjonen i verden

I en video på Instagram viser en mann, iført en russisk landslagsjakke, frem et dokument fra «pubblico ministero», statsadvokatens kontor. Der står det at Loginovs personlige trener, Aleksandr Kasperovitsj, skal ha vært på stadion med en falsk akkreditering.

Han kunne ikke få russisk akkreditering ettersom nasjonen har fylt opp sin nasjonale kvote, ifølge skiskytterpresidenten, Vladimir Dratsjov. Han sier at Kasperovitsj er i Anterselva som turist.

– Årsaken til aksjonen er ifølge en IBU-leder muligheten for at Kasperovitsj, under en annen akkreditering, har brakt ulovlige stoffer til verdensmesterskapet, sier Dratsjov ifølge russiske Rsport.

– Jeg kan si at vi er den reneste nasjonen i verden. Og vi avleverer flere dopingtester enn noen andre. Jeg er sikker på at vi ikke har noen dopingproblemer nå, sa Dratsjov til NRK og resten av pressen som var møtt opp utenfor Russlands VM-hotell.

Loginov sier at han har full tillit til sin personlige trener, og at de har samarbeidet lenge. Kasperovitsj har vært med Loginov på trening i Ridnaun i forkant av VM, og den russiske skiskytteren understreker at han ikke har noe å skjule.

Verken Loginov eller Kasperovitsj er siktet eller anklaget for noe.

Samarbeider med politiet

I dokumentet italiensk politi hadde med seg når de gjennomførte razziaen står navnene til Loginov og Kasperovitsj oppført.

Det står også at politiet har fått informasjon fra antidopingsjef i IBU, Sarah Fussek. Hun sier til NRK at hun ikke vet om dette er en dopingsak og understreker at det er politietterforskning som har ført til razziaen. Videre henviser hun til leder for integritetsenheten i forbundet.

Leder av den enheten, Alex Marshall, sier til NRK at dette er en politietterforskning, og at de ikke ønsker å uttale seg på nåværende tidspunkt.

– IBU samarbeider med politiet i saken. Mer kan jeg ikke si, sier Marshall.

HOTELLET: Det russiske landslaget er bosatt ved dette hotellet i Anterselva. Foto: Hans Henrik Bårtvedt / NRK

IBUs kommunikasjonssjef Christian Winkler sier de har hørt om razziaen gjennom media.

– Vi har lest om dette gjennom media, og overvåker situasjonen. Vi er klar over situasjonen, men har ikke noe mer å si på det nåværende tidspunkt, sa Winkler til NRK lørdag formiddag.

Overraskede nordmenn

De norske skiskytterherrene ble overrasket da de lørdag morgen så nyheten om politirazziaen.

– Jeg ble overrasket - som alle andre. Vi følger så klart med på sportslørdagen på NRK. Då får man med seg litt langrenn, og plutselig kommer det en skiskyttersak som var ganske negativ. Det var en dårlig oppladning til stafetten for alle som er glade i skiskyting, sier Tarjei Bø.

Han og lagkameratene kan glede seg over VM-sølv på stafett på en dag hvor de norske herrene ikke leverte på sitt beste. Etter løpet snakket de fleste om nyhetene om razziaen.

– Det er klart at vi tenker vårt, og det er neppe tilfeldig at en slik razzia skjer, sier Johannes Dale, som legger til at han er litt lei slike saker.

Loginov vant sprinten i VM. Det skapte reaksjoner, og brødrene Bø var svært kritiske til at en utøver som tidligere har vært utestengt for EPO ble verdensmester. Loginov var utestengt fra 2014 til 2016.

Den russiske skiskytterpresidenten, Vladimir Dratsjov, sier til russiske Match TV at hele seansen ved det russiske utøverhotellet i dag tidlig bare er et show.