Dopingtatt russer knuste alle i VM: – Han fortjener ikke å stå her

– Han som vinner gull tror jeg egentlig vi bare kan fjerne. Han fortjener ikke å stå her. Han har blitt tatt for EPO, sier Tarjei Bø til NRK om Loginov.

Russeren, som som tidligere har vært utestengt for bruk av EPO, dyttet lørdag Bø ut av pallen og ned til den sure 4.-plassen på VM-sprinten.

– Med den bakgrunnen vi alle kjenner og den svake langrennet han har vist i år så er det jo litt rart, sier Johannes Thingnes Bø om gullvinneren.

FRUSTRERT: Tarjei Bø skjøt to fulle hus på VM-sprinten, men endte likevel på den sure 4.-plassen. Etterpå fyrte han løs mot den russiske vinneren, som har vært utestengt for doping. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Utestengt i 2014

Loginov ble utestengt for EPO-bruk i november 2014 etter retesting av en prøve fra november 2013. Han ble ilagt en toårsutestengelse.

Dopingdommen var fullført i november 2016, og han returnerte til skiskyttersirkuset umiddelbart, og tok blant annet stafettbronse i VM 2017. Flere utøvere har vært svært kritiske til at Loginov aldri har bedt om unnskyldning, blant annet Martin Fourcade, som lørdag tok bronsen, bak landsmannen Quintin Fillon Maillet på sølvplass.

– Jeg hadde vært mer fornøyd om jeg fikk høre den franske nasjonalsangen i kveld, sier Fourcade.

– Hvordan er ditt forhold til Loginov?



– Jeg har ikke noe forhold til ham.

Selv nektet Loginov og snakke med pressen etter løpet. Han marsjerte rett forbi både NRK og resten mediene. Også de russiske.

Men på vei til smørebussen fikk NRK inn følgende spørsmål:

– Kan jeg få en kommentar på gullet?

– Jeg kan ikke si noe, jeg er ikke så god i engelsk, sier Loginov til NRKs reporter.

VIL IKKE INTERVJUES: Aleksander Loginov sier han snakker dårlig engelsk og vil ikke la seg intervjue av NRK etter VM-gullet.

Tarjei Bø mener Loginov bør stille opp å svare på spørsmålene han får etter å ha blitt verdensmester.

– Jeg tipper han synse det er kjipt selv å måtte stå i det. Jeg kan skjønne at han føler seg litt sånn som at han har lagt seg selv litt på hoggestabben ved å vinne. Det kan jeg forstå, for han skjønner vel at det ikke er gratulasjonsspørsmål, men heller litt tøffere spørsmål. Det kan jeg skjønne, men det er en del av bieffekten ved å gjøre det han har gjort, sier eldstebror Bø.

– Ufortjent for oss redelige

Misnøyen til russeren ble svært tydelig etter lørdagens VM-gull på sprinten. Tarjei Bø, som endte på den sure 4.-plassen, var spesielt kritisk.

– Det første jeg tenker er at det er litt tøft å stå med en 4.-plass i VM når han som tar gull har dopet seg før og er tatt for EPO, sier Tarjei Bø.

– Jeg føler det er litt ufortjent for oss ærlige, redelige som kjemper. Det er Russland som lager overskriftene. I dag tidlig fikk vi en OL-bronse fordi de har jukset, og i dag taper jeg en bronsemedalje på grunn av det samme. Det er kjedelig, men vi får trekke fra ham fra resultatlisten, så får vi feire litt i kveld, likevel, fortsetter Tarjei.

– Klarer du å gratulere ham?



– Jeg vet ikke. Vi skal sikkert opp på en seremoni, og da skal jeg strekke fram en hånd, i alle fall.

– Går det seks år nå, så får du en ny medalje i posten?



– Nei, det er ikke det vi snakker om her nå. Det har ingenting å gjøre med det han gjør nå. Han er helt sikkert ren nå. Det er ikke det. Han har vært tatt for doping og EPO. Det er historisk jeg snakker om. Vi har en kjempebra skiskytterfamilie med mange gode dueller. I dag ble det en fransk-norsk duell, som vi trodde på forhånd, og så kommer det en russer og blander seg inn. Det gikk ut over meg i dag.

– Du eller Johannes sier «Hvor har han vært i hele år, så kommer han hit og gjør dette»?



– Det er ikke noe jeg spekulerer i. Vi har svart på hvitt at han er en jukser, og jeg har ikke respekt for folk som jukser, er den nådeløse meldingen fra Tarjei Bø.

Loginov ligger på 6.-plass i verdenscupen og var på pallen to ganger i Hochfilzen før jul.

SKUFFET: Johannes Thingnes Bø endte på 5.-plass etter å ha åpnet i et forrykende tempo. Lørdagens VM-sprint er den første på herresiden siden 1997 uten norske medaljer. Foto: Marco Bertorello / AFP

Sjokkåpning

Johannes Thingnes Bø lå lenge an til å ta medalje etter kjempeåpning.

– Jeg håper det holder helt inn, for det der var voldsomt, altså, sa NRK-ekspert, og Bø-kamerat, Emil Hegle Svendsen da Johannes Thingnes Bø passerte åpningspunktet.

Bø passerte 1,9 kilometer nesten 16 sekunder foran italienske Lukas Hofer, en utøver som slett ikke er så verst i sporet.

– De er den villeste åpningen jeg kan huske å ha sett noensinne, nærmest ropte NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith.

Men til slutt havnet han utenfor pallen, på 5.-plass, etter en tung sisterunde. Og så handlet alt om en dopingtatt russer.

VIDEO: Johannes Thingnes Bø bommer på det første skudd på VM-sprinten.