Politiet stoppet Vålerenga-supportere fire og en halv time før hatkamp: Fryktet sammenstøt

Klokken 10.00, fire og en halv time før kampstart, troppet flere Vålerenga-supportere opp på togstasjonen på Lillestrøm.

Der ble de møtt av en stor gruppe fra politiet som nektet dem å gå inn i Lillestrøm by.

– Det kom et tog med en større ansamling Vålerenga-supportere. Det var elementer som gjorde at de kunne fremstå som noe agressive, og de hadde en plan om å marsjere inn mot sentrum og stadion, sier operasjonsleder Trond Lorentzen i Øst politidistrikt til NRK.

Han sier at de hadde med bluss og tromme, og anslår atdet var snakk om drøyt 100 supportere.

NRK har snakket med en av passasjerene som så at da supporterene var gått av toget hadde de dekket ansiktet med tørkler og solbriller.

Sendte supporterne tilbake

Operasjonslederen forteller at de fryktet sammenstøt mellom supportere, og at de derfor sendte Vålerenga-supporterne tilbake til Oslo.

Et bilde i lokalavisen Romerikes Blad viser åtte politibiler og to ambulanser utenfor togstasjonen på Lillestrøm søndag formiddag.

Trond Lorentzen i politiet sier at de har forberedt seg godt til kampen. Han vil ikke si hvor mange som er i sving i forbindelse med Lillestrøm-Vålerenga, men «det er et stort antall.»

– Det er en kamp der det er forventet at det er en del spenning mellom supportermiljøene. Vi har gjort en god jobb i forkant med å planlegge. Det er ganske mye ressurser tilgjengelig, og vi er forberedt på at det kan bli utfordringer.

– Politiet har stoppet en delagasjon på stasjonen, bekrefter kommunikasjonssjef i Vy, Åge-Christoffer Lundby til NRK.

Supporterne kom løpende rett før togavgang fra Oslo S, og hadde fylt midtgangen i flere av vognene.

Da toget stoppet på Lillestrøm gikk det en stund før dørene åpnet, og først da toget kjørte videre opplyste Vy om at grunnen til forsinkelsen var uro i den ene vognen, og at de hadde ventet på politiet før de åpnet dørene.

– Politiet har ytret et ønske om å ta med personer fra Lillestrøm til Oslo, og det ble gjort på et tog på linje L1 mot Spikkestad. Da ble toget innstilt for andre passasjerer fra Lillestrøm til Oslo, sier Lundby til NRK.

Søndagens kamp ble utsolgt på én time, det er ventet 10.500 tilskuere på Åråsen stadion. Det pleier å være stort politipoppbud og skjerpet sikkerhet før oppgjørene mellom Lillestrøm og Vålerenga.

POLITI: Synlig politi på tribunen under mellom Lillestrøm og Vålerenga i mai. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Det innebærer at bortelagets supportere oppfordres til å gå én spesiell vei til stadion, slik at supporterne ikke møtes.

Tagging i natt

Stemningen mellom lagene er brennhet, særlig etter sjokkovergangen til Geir Bakke i sommer. Den mangeårige Lillestrøm-treneren signerte for Vålerenga, noe som fikk de gule fra Romerike rasende.

BYTTET JOBB: Geir Bakke jubler her for 4-3-seier med Lillestrøm mot Vålerenga i vår. Nå trener han Vålerenga. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Selv om dette er to rivaliserende klubber, så er jeg faktisk gul og blå. Det er ganske vanskelig å svelge for ganske mange mennesker på begge fronter, sa Geir Bakke til pressen den gang.

Det skapte reaksjoner:

Operasjonsleder Trond Lorentzen sier til VG at det foreløpig ikke har vært bråk i byen.

– Det har vært tilfeller av bannere som ble hengt opp i går. Så har det vært noe tagging i natt. Vi tar høyde for at det kan bli utfordringer. Vi har mye mannskap på jobb for å håndtere eventuelle hendelser, sier han til VG.