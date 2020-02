Politi-razzia mot russiske skiskyttere i Anterselva

View this post on Instagram

Обыск наших парней: Логинова и Гараничева перед эстафетой !!! Это что ??? У Логинова забрали комп и телефон !!! Ждём новостей !!! #биатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым #обыск #изьятие #антхольц #логинов #гараничев #чтопроисходит