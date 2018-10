Petter Solberg må bytte motor – ute av medaljekampen

– På godt norsk heter det; det er noe dritt. Sånn er det bare. Klart dette er synd når det kommer helt på slutten av en sesong, forklarer en skuffet Solberg til NRK.

Petter ligger på fjerdeplass i VM-sammendraget, kun tre poeng bak Andreas Bakkerud på tredjeplass og syv poeng bak Mathias Ekström som innehar andreplassen.

Hard sesong

For den optimistiske rallycross-kjøreren har ikke 2018-sesongen gått helt som planlagt. Han fortalte i slutten av september at sykdommen sarkoidose har preget ham i 2018-sesongen. Denne sykdommen påvirket både lungekapasiteten og ikke minst synet.

I finalerunden under VM i Tyskland fikk Solberg problemer med motoren. Dette er andre gang en motor havarerer for Solberg denne sesongen.

– Skal jeg ha noen mulighet, må en annen bryte og ikke komme til semifinalen. Det kan jo også skje, men det ser ikke veldig lyst ut, utdyper Solberg som lå godt an før siste VM-runde i Sør-Afrika om en måned.

I løpet av en sesong kan det byttes motor inntil to ganger. Etter det blir man trukket 15 poeng hver gang man skifter motor. Med 15 minuspoeng er det tilnærmet umulig for den tidligere verdensmesteren å ta medalje.

Peugeot trekker seg

Torsdag ble det kjent at Peugeot trekker seg fra rallycross-VM. Hva vil dette gjøre med konkurransen?

– De trekker seg ikke bare fra VM, men de har lagt ned hele motorsport-avdelingen. Så det handler ikke bare om rallycross. Dette er jo veldig synd, forteller Solberg.

Rallycross-VM, forkortet WRX, skal over til elektriske biler. Det skulle etter planen skje i 2020-sesongen, men det internasjonale bilsportforbundet (FIA) mente det ble for liten tid, så starttidspunktet ble utsatt til 2021.

KONKURRENTER: Sébastien Loeb (t.v.) og Petter Solberg har snakket mye sammen om endringene i rallycross. Foto: Jørgen Steinli / NTB scanpix

Peugeot, som har den franske legenden Sébastien Loeb i stallen, har kunngjort at de avslutter satsingen. I tillegg til Loeb kjører brødrene Kevin og Timmy Hansen for laget. Tidligere har Audi også trukket seg ut av sporten, flere førere står nå uten arbeidsgivere.

– Jeg har hatt mange samtaler med Loeb, Hansen Motorsport og Marcus Grönholm. Grönholm får support fra Hyundai neste år, og det er prat om at både Loeb og Hansen får biler fra Peugeot for å kjøre. Det er mye som har skjedd allerede på kort tid, men vi får se. Det er som i all motorsport, noen kommer inn og andre forsvinner ut, avslutter Solberg som er fornøyd med lagets innsats denne sesongen.