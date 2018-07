Seier og tap for Norge i Wien

Åpningsrunden i sandvolleyball-turneringen i Wien er over for de to norske parene på kvinnesiden. Ingrid Lunde og Oda Johanne Ulveseth vant sin kamp 2-0 i sett mot Tyskland, mens Victoria Faye Kjølber og Ane Guro Tveit Hjortland tapte 2-0 mot et brasiliansk par.