Pedersen løp inn til tredjeplass i forsøksheatet på tiden 12,94, et stykke bak hennes personlige rekord på 12,75.

Etter løpet avslørte 25-åringen at VM-teknikken er blitt endret like før mesterskapet.

Pedersen har gått fra sju til åtte steg før den første hekken.

VIDERE: Se Isabelle Pedersen kvalifisere seg til semifinalen. Du trenger javascript for å se video. VIDERE: Se Isabelle Pedersen kvalifisere seg til semifinalen.

– Større fart

– Først og fremst har vi gjort noen endringer i starten. Jeg har jo slitt mye med å få nok fart inn mot den første hekken, så vi har gått fra sju til åtte steg, sier Pedersen til NRK.

Bakgrunnen for endringen er det svake løpet under Diamond League-stevnet i Monaco i juli.

Da uttalte hun at hun ikke ikke visste hva hun drev med. Starten satt ikke. Derfor har hun lagt på et ekstra steg i et forsøk på å rette opp problemet.

– Det som er forskjellen på sju og åtte steg, er at det er lengre og mer kraftfulle steg ut av blokken med sju steg. Med åtte steg skal de to-tre første stegene være lave steg, og det skal gå fort - for å komme inn mot den første hekken best mulig, forklarer Pedersen.

– Jeg har større fart inn mot den første hekken enn jeg noen gang har hatt mot slutten av sesongen.

– Hvordan tør du å endre på dette like før VM?

– Hvis man virkelig vil noe, så må man tørre å ta noen sjanser. Nå har vi hatt tiden etter Monaco til å gjøre dette.

For tidlig

Fredag kveld løper hun semfinalen, hennes tredje semfinale på rad i et mesterskap.

Etter forsøksheatet vedgikk 25-åringen at løpet gikk litt for tidlig på dagen for hennes del.

– Det tok lang tid å våkne, selv om jeg stod opp klokka seks.

– I dag var det tøft. I dag var en av det morgenene det var vanskelig å stå opp. Men det er kjekt at jeg klarte å levere, selv om det var såpass tidlig på morgenen, sier Pedersen til NRK.

Tredje semifinale

– Jeg er ikke et A-menneske. Det er vanskelig av og til. Man prøver så godt man kan. I dag er jeg veldig fornøyd med at vi gjorde det vi skulle – for i dag var det vanskelig å komme opp i fart, sier Pedersen.

– Jeg synes det gikk trått i begynnelsen. Jeg hadde løpt mye fortere om det var et kveldsløp, sier hun videre.

Danielle Williams fra Jamaica vant heatet på tiden 12,66.