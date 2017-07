Bekymret Pedersen: – Jeg vet ikke hva jeg driver med

– 13,03. Jeg fatter ikke hvordan jeg klarer å få det til. Jeg trente i går (torsdag) og det er jo ikke noe stress. Jeg vet ikke hva jeg driver med, sier Pedersen til NRK.

En andpusten Pedersen rister oppgitt på hodet når hun prøver å forklare hva som gikk galt etter sisteplassen i Monaco.

25-åringen fikk en pangstart på sesongen med nye personlige rekorder, men de siste ukene har pila pekt nedover:

13,12 i Ostrava, 13,01 i London og nå 13,03.

Isabelle Pedersen sist i sitt heat Du trenger javascript for å se video.

«Det der er ikke meg»

I Monaco løp Pedersen i et knallsterkt felt, og 25-åringen innrømmer at det kan ha preget henne.

Fra å være en outsider i dette feltet, har Pedersen blitt en reell utfordrer.

– Det gjør kanskje at jeg stivner. At jeg kan, men at jeg vil så mye at jeg ikke får det til, sier Pedersen.

– Er du overrasket?

– Jeg er overrasket på den måten at jeg ser på tavlen og tenker: «Det der er ikke meg».

– Vi (Pedersen og treneren, journ.anm.) vet at vi kan mye bedre. Hvorfor skjer det? Hvorfor går det så fort på trening og så dette? Nå mister vi Zürich-finalen (Diamond League) og det var ett av målene for sesongen, sier Pedersen.

Trener Charles Ryan tror selve omgivelsene, og ikke motstanderne, kan ha vippet Pedersen av pinnen.

Ryan påpeker at friidrett handler vel så mye om mentale utfordringer, som duoen jobber kontinuerlig med.

– Det er første løp i sånne omgivelser. Det er alltid litt skummelt. Det (løpet) er helt greit, men ikke den prestasjonen vi ønsket. Nå handler alt om VM, sier Ryan.

– Anspent og anstrengt

Pedersen har fortsatt to store mål denne sesongen: VM i London og norsk rekord, som kun har vært ett fattig hundredel unna.

25-åringen forteller at hun har vært så solid på trening at hun vet at den rekorden kan tas.

Og akkurat nå er det utfordringen.

– Det er ingenting galt fysisk. Det er problemet. Akkurat nå tror jeg at jeg er for anspent. Jeg vil for mye. Du skal ta rekorden, du kommer til å ta den og det blir en «overload». Jeg blir litt skjelven. Jeg vet fra trening at jeg kan knuse tiden. Jeg kjenner at jeg blir anspent og anstrengt, sier Pedersen.

Nå er VM drøye to uker unna.

– Det er mange mål igjen for sesongen. Nå mister vi ett av målene (Zürich), men det er bare sånn. Idrett er brutalt. Og i dag vet jeg ikke hvorfor jeg ikke klarer det.