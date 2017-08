Pedersen-trener: – Vi kom hit for å ta medalje

Isabelle Pedersen har hatt en sterk sesongåpning. Hun satte personlig rekord i sine to første løp, og under Bislett Games var hun fattige ett hundredel fra den norske rekorden med tiden 12, 75.

– Hun er i sitt livs form, sier Ryan til NRK.

De siste ukene har imidlertid ikke alt stemt hundre prosent for hekkeløperen. I Monaco løp hun på svake 13,03.

Forventer tre løp

Ryan tror likevel fortsatt på medalje i London.

– Jeg forventer at hun skal løpe tre løp, og i finalen kan alle ta medalje. Men vi kom ikke hit bare for finalen, vi kom hit for å ta medalje, sier treneren.

Kun tre norske utøvere har tatt medaljer i en løpsøvelse i VM (utendørs). Det er Grete Waitz, Ingrid Kristiansen og Vebjørn Rodal.

– Hun er kapabel til å bli topp tre i verden. Hun har talentet. Jeg har bare jobbet med henne siden januar, men hun har mentaliteten. Spørsmålet er om vi har hatt nok tid. Hun har allerede satt personlig rekord, og er i sitt livs form, forteller Ryan.

Pedersen tror en medalje er innen rekkevidde om hun kommer seg til finale. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Forventer personlig rekord

Pedersen selv har også tro på at det er mulig å få med seg en medalje hjem til Norge, til tross for svake resultater før VM.

– Hvis jeg gjør alt riktig, og får absolutt fulltreff i en finale, er det mulig. Det er sånn med finaler. Om du kommer deg dit finnes det ingen begrensninger, sier hekkeløperen til NRK.

Isabelle skal selv ikke i aksjon før under kvalifiseringen på 100 meter hekk fredag formiddag. En eventuell semifinale følger senere samme kveld.

– Jeg forventer personlig rekord. Det bør det bli med tanke på hva jeg har gjort på trening, sier Pedersen.

Øvelser og tidspunkt under friidretts-VM Ekspandér faktaboks Øvelser og tidspunkt under friidretts-VM (norske utøvere markert, oppdateres underveis) Tirsdag 8. august 20.20: Spyd finale, kvinner

20.30: 200 meter forsøk, kvinner

20.35: Stavhopp finale, menn

21.35: 400 meter hekk semifinale, kvinner

21.40: Kule kvalifisering, kvinner

22.10: 3000 meter hinder finale, menn

22.35: 800 meter finale, menn

22.50: 400 meter finale, menn Onsdag 9. august 20.05: 3000 meter hinder forsøk, kvinner

20.10: Lengde kvalifisering, kvinner

20.20: Slegge kvalifisering A, menn

21.05: 5000 meter forsøk, menn (Sondre Nordstad Moen)

21.25: Kule finale, kvinner

21.50: Slegge kvalifisering B, menn

21.55: 200 meter semifinale, menn

22.30: 400 meter hekk finale, menn (Karsten Warholm)

22.50: 400 meter finale, kvinner Torsdag 10. august 19.30: 5000 meter forsøk, kvinner (Karoline Bjerkeli Grøvdal)

20.05: Spyd kvalifisering A, menn

20.10: Høyde kvalifisering, kvinner

20.25: 800 meter forsøk, kvinner (Hedda Hynne)

21.20: Tresteg finale, menn

21.25: 1500 meter forsøk, menn (Filip Ingebrigtsen)

21.35: Spyd kvalifisering B, menn

22.05: 200 meter semifinale, kvinner

22.35: 400 meter hekk finale, kvinner

22.50: 200 meter finale, menn Fredag 11. august 11.00: Tikamp 100 meter, menn (Martin Roe)

11.10: Diskos kvalifisering A, kvinner

11.45: 100 meter hekk forsøk, kvinner (Isabelle Pedersen)

12.05: Tikamp lengde, menn (Martin Roe)

12.15: Høyde kvalifisering, menn

12.35: Diskos kvalifisering B, kvinner

13.55: Tikamp kule, menn (Martin Roe)

---

18.00: Tikamp høyde, menn (Martin Roe)

20.05: 100 meter hekk semifinale, kvinner (evt Isabelle Pedersen)

20.10: Lengde finale, kvinner

20.35: 800 meter semifinale, kvinner (evt Hedda Hynne)

21.10: 1500 meter semifinale, menn (evt Filip Ingebrigtsen)

21.30: Slegge finale, herrer

21.45: Tikamp 400 meter, menn (Martin Roe)

22.25: 3000 meter hinder finale, kvinner

22.50: 200 meter finale, kvinner Lørdag 12. august 11.00: Tikamp 100 meter hekk, menn (Martin Roe)

11.35: 4x100 meter stafett forsøk, kvinner

11.55: 4x100 meter stafett forsøk, menn

12.00: Tikamp diskos, menn (Martin Roe)

12.20: 4x400 meter stafett forsøk, kvinner

12.50: 4x400 meter stafett forsøk, menn

13.20: Tikamp diskos, menn (Martin Roe)

15.15: Tikamp stav, menn (Martin Roe)

---

18.30: Tikamp spyd, menn (Martin Roe)

20.05: Høyde finale, kvinner

21.05: 100 meter hekk finale, kvinner (evt Isabelle Pedersen)

21.15: Spyd finale, menn

21.20: 5000 meter finale, menn (evt Sondre Nordstad Moen)

21.45: Tikamp 1500 meter, menn (Martin Roe)

22.30: 4x100 meter stafett finale, kvinner

22.50: 4x100 meter stafett finale, menn Søndag 13. august 08.45: 50 kilometer kappgang, kvinner og menn (Håvard Haukenes)

13.20: Kappgang 20 kilometer, kvinner

15.20: Kappgang 20 kilometer, menn

---

20.00: Høyde finale, menn

20.10: Diskos finale, kvinner

20.35: 5000 meter finale, kvinner (evt Karoline Bjerkeli Grøvdal)

21.10: 800 meter finale, kvinner (evt Hedda Hynne)

21.30: 1500 meter finale, menn (evt Filip Ingebrigtsen)

21.55: 4x400 meter stafett finale, kvinner

22.15 4x400 meter stafett finale, menn

– Vil være veldig stort

– Tror du nordmenn skjønner hvor vanskelig det er å ta medalje i løping?

– Nei. Det tror jeg ikke. Det er så mange av landene her som har friidrett som nasjonalsport, og hvor det er det absolutt største. Det er mye ære, og betyr mye for enkelte land. I Norge synes vi liksom bare friidrett er gøy, sier hun og legger til:

– Jeg håper virkelig Norge kan ta medalje i dette mesterskapet. Det er lenge siden sist, for å si det sånn. Og jeg tror det ville vært veldig bra for neste generasjon. Dette kullet er helt nytt, så det ville vært veldig stort.