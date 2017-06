For aldri før har hun hatt en så sterk sesongåpning.

– Nå er jeg helt fantasisk glad, sier Pedersen i NRK-studio noen minutter etter målgang.

– Det var bare helt vilt å løpe. Jeg har aldri følt det så lett før.

Tiden 12,75 var bare to hundredeler unna seieren og ett fattig hundredel unna den norske rekorden. Derfor satt 25-åringen på tartandekket og var litt skuffet like etter målgang, men skuffelsen ble raskt snudd til glede.

Sesongstarten har nemlig vært over all forventning.

– Vi er bare veldig, veldig tidlig i juni og jeg løper på et par og sytti og det er ikke riktig. Det er en tid som går rett inn til VM-finalen hvis du gjør det i en semifinale, sier Pedersen og mener det ikke skal være mulig å være i så god form så tidlig.

GOD STEMNING: Både Jakob Ingebrigtsen og Isabelle Pedersen var høyt oppe etter sine Bislett-løp. Du trenger javascript for å se video. GOD STEMNING: Både Jakob Ingebrigtsen og Isabelle Pedersen var høyt oppe etter sine Bislett-løp.

Knuste personlig rekord

For nå har Pedersen satt personlig rekord i to løp på rad - de to første hun har løpt denne sesongen.

Under torsdagens Bislett Games knuste 25-åringen sin egen rekord fra 1. juni med åtte hundredeler. Så selv om Christina Vukicevic fortsatt har norgesrekorden på 12,74 ligger Pedersen langt foran skjema på å ta den i løpet av sesongen.

Og nå er selvtilliten på topp.

– Nå er jeg helt uredd. Jeg kjenner at jeg ikke er redd for at noe skal skje. Sesongen har bare så vidt begynt og nå venter resten, sier Pedersen med et stort smil

Tysk seier

Pedersen kjempet om seieren helt til siste hekk torsdag, men ble passert av tyske Pamela Dutkiewicz og amerikanske Kristi Castlin før målstreken. Den tyske jenta vant på 12,73. Castlin hadde samme tid som Pedersen, men snek seg så vidt foran.

Pedersen har hatt en strålende innledning på sesongen. Det er blitt bare bra løp så langt. I tillegg til personlig rekord på 100 meter hekk er det også blitt personlig rekord på 200 meter.