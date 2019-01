Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Paris kjørte jevnt med sveitsiske Beat Feuz i store deler av løypa, men tok de avgjørende hundredelene like før mål

– For en utøver, utbrøt NRK-kommentator Thomas Lerdahl.

I mål var Paris 20 hundredeler foran Feuz, og italieneren tok dermed sin tredje triumf i den fryktede bakken.

Sejersted imponerte

Otmar Striedinger ble dagens overraskelsesmann. I mål var østerrikeren 37 hundredeler bak Paris, noe som holdt til en tredjeplass.

Adrian Smiseth Sejersted ble beste norske. Han endte på en 13. plass, 1.27 bak Paris. Nordmannen var tydelig fornøyd med egen innsats etter målgang.

– Jeg er veldig fornøyd. Det er så mye nerver på start, men heldigvis er mann sammen med 30–40 andre som er like engstelige, sier han til NRK etter rennet.

– Jeg trakk meg i siste liten

Aleksander Aamodt Kilde kjørte bra på toppen av løypa, men tapte en del tid til de beste i midtpartiet.

– Det føltes greit, men jeg hadde litt for mye respekt for «Steilhang» (et parti i løypa) i dag. Jeg hadde lyst til å kjøre fort der i dag, men jeg trakk meg i siste liten, sier Kilde til NRK etter målgang.

Kilde ble nummer 18.

Heldigvis unngikk man de stygge fallene i årets renn, men ved flere anledninger kunne det gått galt. For østerrikeren Vincent Kriechmayr var det nære på ved flere anledninger.

Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansrud stilte ikke til start. Svindal sliter med et dårlig kne, mens Jansrud brakk to fingre på trening i Kitzbühel tirsdag.

Svindal står også over søndagens super-G i Kitzbühel, melder NTB.