Pappa Bø sliter med «dørstokkmila» – får stikk av storebror

For på plass i Sandnes for sesongens tredje samling med skiskytterlandslaget, som avsluttes med både supersprint og fellesstartkonkurranse under Blinkfestivalen fredag og lørdag, kjenner pappa Thingnes Bø på en helt annen følelse enn tidligere.

– Nå føler jeg dagene er kjempelange der jeg trener mange timer hver dag og føler meg uthvilt – og det er helt nydelig.

– Dette blir en slags ferieleir?

– Det blir på en måte det. Man får fokusert veldig på jobben sin. Det er enklere når du er på samling. Da er det lagt til rette. Da kan jeg trene meg i senk her og ta det med ro hjemme. Det er et liv som passer meg bra foreløpig, sier 27-åringen og smiler.

SLENGTE UT SNØRET: Johannes Thingnes Bø tok med storebror Tarjei og NRK til brygga i Sandnes for å teste fiskelykken. Foto: Helge Tvedten / NRK

Bø: – Det verste er å komme seg ut døra

For det blir periodevis roligere rent treningsmessig på hjemmebane i Oslo i disse dager, skal vi tro det norske skiskytteresset. I januar ble han pappa til nå snart syv måneder gamle Gustav. Etter hvert har også rutinene satt seg. Å kombinere toppidrett med papparollen er ikke enkelt.

Søvnløse netter fører til mindre hvile og litt mindre vilje.

EVENTYRLIG SESONG: Johannes Thingnes Bø poserer med sine seks medaljer fra VM i Anterselva i februar i år. Foto: Berit Roald

– Det gjelder på en måte bare å klare å komme ut døra. Det er det verste. For når man har kommet ut på trening, så føler du deg så bra som du var før. Men det kan være tøft og seigt å komme seg ut. Det har vært den store utfordringen hittil.

På spørsmål om det rett og slett har vært dager der han har droppet trening siden oppkjøringen, svarer han slik:

– Det har vært veldig mange. Jeg begynte å føre treningsdagbok. Men så kommer disse «hviledagene» og da ser ikke treningsdagboka så bra ut. Da mister du motivasjonen for det også. Heldigvis ble jeg syk i et par uker i sommer. Da kunne jeg ta ferie med god samvittighet, sier han og smiler.

Tarjei Bø klarte ikke å la lillebrorens situasjon på hjemmebane gå upåaktet hen i sosiale medier og la ut dette bildet:

Foto: Skjermdump / Instagram

– Han må finne riktig vei

Landslagstrener Egil Kristiansen sier til NRK at han er klar over at det nå er andre ting som tar energi fra hans beste elev i hverdagen.

Kristiansen mener det da ikke er vits i å dra ut og trene bare for å trene, men at Thingnes Bø forstår veldig godt at når han først skal gjennomføre en økt, så gjør han det med kvalitet.

– Vi har så vidt pratet om utfordringene som kommer med å være pappa og toppidrettsutøver. Men han må styre dette selv og finne det som blir den riktige veien for ham. Vi får bare prøve å legge så godt til rette som vi kan, sier treneren til skiskytterherrene.

LANDSLAGSTRENER: Egil Kristiansen, her avbildet i forbindelse med en pressekonferanse tidligere i år. Foto: Håkon Mosvold Larsen / N

– Motivasjonen øker utover

Thingnes Bø har uansett god tid på seg til å legge ned det nødvendige treningsarbeidet før sesongstarten. Motivasjonen har det uansett ikke vært noe å si på, bedyrer mannen med tosifret antall verdenscupseire sist sesong.

– Og nå som Blinkfestivalen nærmer seg, så er det et tegn på at vinteren også nærmer seg. Da blir jeg bare mer og mer glad i skiskyting.

– Når det er sommer og varmt, så synes jeg det er vanskelig å trene. Men motivasjonen og viljen til å fortsatt være verdens beste skiskytter bare øker utover.