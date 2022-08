Stjerne kom med «Tinder»-lovnad – nå avslører han detaljer fra seiersstunt

– Man kan ikke gå rundt og love ting, uten å holde det, sier Max Novak til NRK.

Det ble full «match» på flere arenaer for svenske Novak forrige uke. 26-åringen tok knekken på resten av langløpseliten og vant torsdagens rulleskirenn under Blinkfestivalen.

Novak beskriver seieren som et «lite sjokk». I ettertid avslørte nemlig svensken at han slet stort og holdt på å gi seg underveis i løpet.

Da lurer du kanskje på hva som var deler av motivasjonen for å fortsette?

En «match» på datingappen «Tinder», påsto han.

– Halvveis under løpet ville jeg bare bryte. Jeg synes det var så jævlig tøft. Men så lå jeg i bra posisjon hele siste runden, og så tenkte jeg å teste. Alle visste at jeg kom til å rykke, men selv trodde jeg ikke på det. Men jeg hadde en Tinder-match her gjennom dagene. Jeg sa til henne at jeg skulle vinne, så jeg håper hun var her og så på, sa Novak under seiersintervjuet.

UTE?: Novak trives ute i løypa og vant 50 kilometer fellesstarten på Blinkfestivalen. Her fra Kobbeløpet i Sulitjelma tidligere i år. Foto: Svein Spjelkavik/Kobberløpet

Kom med lovnad

Når NRK slår på tråden noen dager etter Blinkfestivalen er skiesset kryptisk om sin inntil videre hemmelige flørt.

– Du sa i et intervju med NRK at du hadde lovet en Tinder-match at du skulle vinne. Var hun å så på?

– Hun fikk med seg at jeg vant, ja, svarer han kort.

SE: Petter Northug imponerte under Blinkfestivalen, men klarte ikke å slå Novak. Du trenger javascript for å se video. SE: Petter Northug imponerte under Blinkfestivalen, men klarte ikke å slå Novak.

Novak sier at han sendte meldingen med lovnaden dagen før rennet. På spørsmål om hva han skrev, svarer langrennsløperen følgende:

«Hvis du kommer og er publikum, så vinner jeg.»

Stjerneskuddet innrømmer at meldingen var i bakhodet under rennet og sier at han ikke kunne gi seg etter å ha kommet med løftet.

– Du følte du måtte holde løftet?

– Ja, «presis».

Novak skulle til slutt innfri sin del av «avtalen». På oppløpet hadde han full kontroll i duellen mot britiske Andrew Musgrave, og dro i land seieren.

På spørsmål om det ble et møte mellom svensken og hans Tinder-utkårede, svarer han smilende:

– Ingen kommentar.

Ble motivert av Tinder-matchen og vant Du trenger javascript for å se video.

Byttet til norsk lag

Foran denne sesongen byttet Novak beite og signerte for det nyoppstartede langløpslaget Team Aker Dæhlie – som blant annet eies av langrennsikonet Bjørn Dæhlie. 26-åringen peker på tre grunner til lagbytte.

– Det var til dels for laget – hvem jeg kjører med. Jeg vil kjøre på et bra lag. Det andre var selve servicen og opplegget med laget. Det tredje var kontrakten. Det var en bra kontrakt som jeg kan falle tilbake på. De oppfylte mine forventninger, sier langrennsløperen.

HØYRESVEIP: Novak og Bjørn Dæhlie fant tonen da de møttes under presentasjonen av det nyoppstartede laget Team Aker Dæhlie. Foto: Terje Pedersen / NTB

Novak mener han hadde bra tilbud fra flere lag, men at det sportslige var i fokus.

Svensken begynte med langløp for tre år siden, og imponerte stort da han vant Ski Classics i Italia forrige sesong.

– Jeg var ikke noe stortalent i de tradisjonelle løpene – jeg var vel rett under landslagsnivå. Men jeg har alltid vært god i staking og langløp. Det ville jeg ta vare på best mulig.

Svenskens ambisjoner er klar for kommende sesong.

– Det er å vinne Vasaloppet og langløpet Jizerska i Tsjekkia, sier Novak som har besteforeldre fra Tsjekkia.