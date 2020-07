Overtidsdrama i Kristiansund – treneren turte ikke se avgjørelsen

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Hjemmelagets trener, Christian Michelsen, turte ikke å se på da Andreas Hopmark stilte seg opp ved ellevemetersmerket og sikret poeng mot Molde, men sier til NRK at han er fornøyd med å sitte igjen med poeng mot et så godt lag.

– Det er så stor forskjell på å sitte igjen med noe, kontra det å ikke gjøre det, spesielt siden vi selv føler vi gjør en ålreit match. Det er et lokalderby, kampen bølger frem og tilbake og det er tett. Det er masse energi som legges ned og vi møter et veldig godt lag i dag.

Ikke overraskende er Michelsen mer fornøyd enn trenerkollega Moe. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Når de snur kampen og går opp til 2-1, så ser du at det ikke er så mange hestekrefter igjen. Likevel klarer vi å snu det. Det viser mentaliteten i gruppa, vi tar frem noen krefter det ikke ser ut som vi har.

Etter en svak involvering av Martin Bjørnbak fikk Amahl Pellegrino muligheten til å sende sitt Kristiansund i ledelsen kort tid etter pause.

Molde kom raskt tilbake, men det var Aliou Coly og Pål Erik Ulvestad som var sist på både utligningen og målet som sendte gjestene i ledelsen.

Poengtapet var nok ekstra surt for Magnus Wolff Eikrem som mener han ble snytt for straffespark i førsteomgang. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Med sitt første poengtap for sesongen betyr det at de regjerende seriemesterne ikke holder følge med Bodø/Glimt i toppen av tabellen. Nordlendingene vant nemlig sin kamp borte mot Odd denne runden.

– Det er tungt. Vi hadde jo en veldig stor overgangsmulighet på slutten der hvor vi rotet det til, så fikk vi straffen mot oss på slutten. Denne kampen skulle vi ha klart å dra i land på en bedre måte, sier Moldes trener Erling Moe til NRK etter kampen.

Reddet poeng på overtid – likevel skuffa

Gjestene hadde de tre poengene i lomma inn mot slutten av overtiden, men selv om hjemmelaget reddet et poeng mot erkerivalen er det en skuffet Dan Peter Ulvestad som møter NRK etter kampslutt.

– Vi er skuffa. For det første startet vi bra, men vi mistet aggressiviteten inn mot pause og Molde får ta over. Vi tar noen grep i pausen, siden vi merker at vi sliter litt, så vi stenger noen farlige rom. Idet vi får målet og blir litt komfortable, så kommer deres mål litt ut fra intet og det ble match igjen, sa han etter kampen.

Pål Erik Ulvestad satte ballen i eget nett etter et Molde-hjørnespark. Etter kampen er storebror Dan Peter skuffa over resultatet. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / Svein Ove Ekornesvåg