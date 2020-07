Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Etter kampen ble Kjetil Knutsen spurt om gull var det naturlige målet etter å ha åpnet Eliteserien med fem strake seirer.

– Nei, så dumme er vi ikke. Vi har fått en fantastisk start, de fem kampene er bak oss nå. Så er det å mobilisere alt inn mot kampen på søndag mot Brann. Det er vårt fokus, vi jobber kort tid om gangen, sier Glimt-treneren til NRK.

– Kunne vært bedre

– Vi startet bra, og de får en mann utvist. Vi detter litt ned i førsteomgangen, men vi vinner en kamp vi burde vinne når kampbildet blir som det blir, sa Jens Petter Hauge til Eurosport etter 4-0-kampen mot Odd som han mener kunne vært bedre.

Odd-forsvarer Espen Ruud rakk så vidt å bli svett før han ble sendt i dusjen av dommer Marius Grøtta. 36-åringen fikk direkte rødt etter å ha felt Kasper Junker på to meter etter et drøyt kvarter.

Odd spilte bare et kvarter med elleve mann på banen. Foto: Trond Reidar Teigen / Trond Reidar Teigen

Da Junker fikk spørsmål om situasjonen, og om det røde kortet var på sin plass, var han klokkeklar.

– Ja, det syns jeg. Det er en klar straffe. Dommeren skal ha ros for å dømme det.

Der én danske skaffet straffen, var det en annen som satte ballen i nettet. Philip Zinckernagel fikk æren av å åpne målkalaset i Skien.

– Ingenting kommer av seg selv

Glimt spilte med en mann mer i store deler av kampen, men fikk likevel beskjed i pausen om å heve nivået.

– Som vi snakket om i pausen er det ingenting som kommer av seg selv, vi må forbedre hver eneste minste detalj. Det er det som kjennetegner de beste, sa Kjetil Knutsen til Eurosport etter kampen.

– Vi har spilt mot ti mann før, og det holdt vi på å hive i «driteren». Dette var en godt gjennomført kamp, sier han og påpeker at han med det sikter til det mentale.

De gulkledde fikk ros fra sjefen for å holde hodet på plass etter at Odd ble redusert til ti mann. Foto: Trond Reidar Teigen / Trond Reidar Teigen

Før halvtimen var passert viste gjestene hvorfor de blir kalt «Nordens italienere» av trener Kjetil Knutsen. Jens Petter Hauge orkestrerte et mesterstykke av et angrep, og Junker fikk en enkel jobb med å doble ledelsen.

To minutter inn i andreomgang takket Glimt-stopper Marius Høibråten for sin debut fra start for de gulkledde. Fra rundt 30 meter smalt han til med venstrefoten, og ballen stoppet ikke før det sang i nettet bak Sondre Rossbach.

Innbytter Sammy Skytte sto for gjestenes fjerde scoring.

– De er et lokomotiv

Bodø/Glimt står nå med fem strake seirer på sine fem første kamper i øverste divisjon, noe som aldri har skjedd før.

– All ære til Bodø/Glimt. De er Norges beste fotballag sammen med Molde, sa Odd-trener Nornes til Eurosport etter tapet.

Nornes og Odd klarte ikke å stoppe serielederen på eget gress. Foto: Trond Reidar Teigen

– De er et lokomotiv, og det er vanskelig å stoppe et lokomotiv.

Med ti mann i store deler av kampen ble det vanskelig for Tobias Lauritsen å tette hullet etterlatt av Torgeir Børven.

Musha Bakenga og Kasper Lunding Jakobsen debuterte begge for hjemmelaget da de ble byttet inn i andreomgang, men ingen av dem bemerket seg stort.