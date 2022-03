Overrasket over NRK-eksperts detaljavsløring: – Bra av Ola å plukke opp det

Ole Morten Iversen gir seg som trener for kvinnelandslaget i langrenn etter sesongen

Ole Morten Iversen blir ikke med videre som landslagstrener for de norske langrennskvinnene etter sesongen. Det bekrefter han overfor Adresseavisen.

Kontrakten til Iversen går ut etter inneværende sesong. Han tok valget om å gi seg før jul.

– Da var det for meg egentlig ganske enkelt. Det handler om å se litt på gode argumenter for å fortsette og gode argumenter for å ikke fortsette, og det var klart flest grunner på å si nei hvis jeg skulle bli spurt, sier Iversen til NRK.

– Det er flere grunner til det. Hovedgrunnen er at jeg tror jentene trenger litt nytt blod og litt nye impulser og gjerne en trener som er en litt anen type trener enn jeg har vært, sier treneren videre.

Iversen har permisjon fra lærerjobben ved Meråker videregående skole til 1. august. 63-åringen tok over som landslagstrener i mai 2018.

Etter lørdagens tremil i Holmenkollen, sa flere av landslagskvinnene til NRK at de ønsket seg endringer i trenerkabalen på landslaget. Heidi Weng og Helene Marie Fossesholm pekte på Martin Johnsrud Sundby som en god kandidat til å ta over.