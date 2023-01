– Ho har eit godt pågangsmot og vil vere eit friskt pust inn i organisasjonen, seier Inger Lilleby Fløgum, styreleiar i Innlandet idrettskrins.

Det er ikkje Fløgum åleine om å meine.

Viken, Oslo, Innlandet, Møre og Romsdal, Trøndelag og Troms og Finnmark idrettskrins har alle utnemnt Zaineb Al-Samarai som presidentkandidaten sin.

Det betyr at over halvparten av krinsane ønskjer Zaineb Al-Samarai som ny idrettspresident.

Ikkje overraskande, meiner NRK sin sportskommentator.

– Det er ingenting overraskande over dette. Det har vore tydelege signal dei siste månadene på at mange av krinsane ønskjer ein ny kurs vidare, representert ved nettopp Zaineb Al-Samarai, seier Jan Petter Saltvedt.

Berit Kjøll har allereie stadfesta at ho ønskjer å stille til attval som president. Viken har også foreslått tidlegare administrerande direktør i Norsk Tipping, Åsne Havnelid, som presidentkandidat.

Inspirert av Klaveness

Saltvedt meiner Lise Klaveness har bana veg for Al-Samarai. Fotballpresidenten har vorte veldig populær etter å ha teke eit tydelegare standpunkt i mange sentrale saker.

– Alle i norsk idrett har sett korleis norsk fotball forandra seg etter at Lise Klaveness vart vald til president. No ønskjer ein tilsvarande Klaveness-effekt for idretten sentralt, meiner Saltvedt.

KLAVENESS-EFFEKT: Lise Klaveness har gjort seg merka i rolla som fotballpresident og har mellom anna vunne likestillingspris for arbeidet sitt. Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

Al-Samarai er tidlegare stortingspolitikar og jobbar no som kommunikasjonsekspert. I tillegg har ho erfaring som leiar for Holmlia sportsklubb og i styret til Vålerenga Fotball. Ho er også sitjande styremedlem i Idrettsforbundet.

Krinsane NRK har snakka med meiner bakgrunnen og erfaringa til å ta norsk idrett vidare.

– Vi synest ho er dyktig og flink til å kommunisere. I tillegg representerer ho unge kvinner som vi meiner er fint å få inn i leiarposisjon, seier Kåre Sæter, styreleiar i Møre og Romsdal Idrettskrins.

Agder, Nordland, Rogaland, Vestland, Vestfold og Telemark har ikkje diskutert presidentkandidatane i styret endå.

Takkar krinsane

Al-Samarai vil ikkje stille til intervju med NRK, men har skrive ei utsegn på SMS.

– Eg set utruleg stor pris på at mange krinsar og særforbund har spelt meg inn som presidentkandidat. Som utøvar og tillitsvald både i breidde- og toppidretten, veit eg kor enormt verdifull idretten er.

I tillegg til brei erfaring, har Al-Samarai vakse opp på Holmlia etter at familien flykta frå Irak.

– Eg har kjent på kor godt det var at idretten inkluderte meg då eg var eit fattig barn frå Holmlia. Eg vil at endå fleire barn, unge og vaksne skal få oppleve den same gleda og verdien av idrett som eg har fått. No skal valkomiteen gjere jobben sin, og den jobben skal vi ha respekt for, skriv Al-Samarai avsluttande i tekstmeldinga.

Storfavoritt

Bakgrunnen til 35-åringen trur Saltvedt berre er til fordel for presidentkampen.

– Til saman er dette faktorar som nok gjer at ho blir sett på som ein presidentkandidat som mykje betre ser dei openberre utfordringane i idretten dei neste åra. Idrettspresidentar har i altfor stor grad vore snorklipparar i Dale-genserar. No treng ein politikar som skjønner den openberre krisa breiddeidretten står midt i, seier Saltvedt.

SPORTSKOMMENTATOR: Jan Petter Saltvedt. Foto: Martin Leigland / NRK

Det stadfestar også styreleiar i Oslo idrettskrins.

– Ho er svært kompetent og erfaren. Og ho er nærare medlemmene. Både i bakgrunn, erfaring og alder. Det gjer at ho kan kjenne seg igjen i fleire problemstillingar, seier Marcela Montserrat Fonseca Bustos.

– Kor stor favoritt er ho til å vinne valet i juni?

– Ho er storfavoritt etter dette. Også gjennom signaleffekten dette gir overfor dei stemmeføre som ikkje har bestemt seg, avsluttar Saltvedt.