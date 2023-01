Humpande på krykkjer ser han opp mot Lysgårdsbakken på Lillehammer. Han har for kort tid sidan gått under kniven igjen for å prøve å få orden på venstrekneet.

– Eg har ikkje heilt teljinga over kor mange operasjonar eg har hatt, men det har vorte nokon, seier Markeng til NRK medan han smiler litt skeivt.

Hopparen frå Lensbygda på Toten har ikkje hoppa på ski sidan 12. desember 2021. Då klarte han ikkje å kvalifisere seg til rennet i Zakopane.

– Eg skulle gjerne ha hoppa over 100 hopp både i sommar og vinteren som var. Men eg har hatt eit bein som har trøbbelet med hevelse, og har ikkje fått trena normalt. Eg hugsar ikkje sist eg hadde ei tung styrketrening, fortel Markeng.

Skuffa over «Spleis»-respons

Det å finne midlar til å finansiere alle operasjonane og rehabiliteringa er ikkje lett. Derfor oppretta Markeng ein «Spleis» for eitt år sidan i håp om å få hjelp av det norske folket.

Då aksjonen vart avslutta, hadde han fått inn 6500 kroner. Målet var på 200.000 kroner.

– Eg starta han for å få litt støtte til rehabilitering og sånt. Det gjekk «så där», men han vart starta då det framleis var korona, seier Markeng.

RESULTATET: Slik enda innsamlingsaksjonen. Foto: Skjermdump / Spleis

Ein «Spleis» er ein offentleg innsamlingsaksjon der kven som helst kan oppmode til kronerulling. Markeng lokka med reklameplass på klede og bil til både privatpersonar og firma som bidrog med pengar, men han nådde berre tre prosent av målet.

Den gongen klarte hopparen å skrape saman nok av eiga lomme til å ta ein operasjon til, men vil ikkje seie kor mykje det gjekk utover lommeboka.

– Det er ikkje lett å skaffe sponsorar når ein har vore skadd sidan 2019. Eg har ikkje hatt høve til å vise meg fram på lenge, seier 22-åringen, som medvite prøver å ha minst mogleg fokus på dei økonomiske bekymringane.

Vanlegvis blir operasjonar dekte og rehabilitering av forsikringa ein har via landslaget. Men sidan Markeng har slite med same skade i over to år, så dekkjer ikkje forsikringa nye operasjonar, rehabilitering eller opptrening, forklarer 22-åringen.

I tillegg mista han stipendet på Olympiatoppen i mai i fjor. Stipendet han hadde før var nok til å betale rehabilitering og opptrening.

THOMAS AASEN MARKENG FALT STYGT I KLINGENTHAL Du trenger javascript for å se video.

Skrekkfallet

Den første operasjonen i kneet hadde han allereie i 2015. Men det var etter skrekkfallet i 2019 det verkeleg skar seg for 22-åringen.

Etter å ha landa på 131 meter i Klingenthal sklei skia ut, og kneet fekk seg ei ekkel vriding. Det enda opp med eit øydelagt korsband og menisk, som han har slite med sida.

– Eg har vel operert fire–fem gonger berre etter at eg skadde meg i 2019, så eg har operert nokon rundar, ja. Eg har sett svart på det innimellom og lurt på korleis eg skal få dette til å fungere. Det skal eg innrømme, seier Markeng.

BÅRA UT: Thomas Aasen Markeng måtte ha hjelp av båra for å komme seg ut av bakken etter skrekkfallet i 2019. Foto: Robert Michael/DPA / NTB

Sjølv om han ikkje har hoppa på lenge, var Markeng blant dei utvalde då landslagstrenar Alexander Stöckl presenterte laget for 2022/23-sesongen.

Stöckl er imponert over standhaftigheita til den uheldige hopparen.

– Han er veldig dedikert. Han ønskjer å komme tilbake og han elskar hoppsporten. Han ønskjer å hoppe igjen, og han veit at han har eit bra potensial. Det har han vist før han vart skikkeleg skadd, seier Stöckl.

– Kor god kan han bli?

– Vi må berre gå tilbake til dei resultata han hadde før skaden, dei var gode. Han er like ivrig. Så viss kroppen fungerer så er det ein god sjanse for at han er ein kapabel landslagshoppar.

LANDSLAGET: Thomas Aasen Markeng snakkar saman med landslagstrenar Alexander Stöckl under presentasjonen av landslaget til inneverande sesong. Foto: Terje Pedersen / NTB

Trosset legane

Markeng klarte ikkje å få kontroll på hevelsen som stadig dukka opp i kneet etter operasjonen i fjor. Legane byrja å tvile på om hopparen nokon gong ville komme tilbake i hoppbakken.

Men Markeng tvinga altså gjennom endå ein operasjon denne hausten.

– Eg kjenner sjølv at det framleis er ting å prøve, og det er fleire moglegheiter. Eg har ikkje gitt meg på det, så då tok eg ein ny operasjon no og det viste seg at eg hadde rett i det eg sa. Så eg håpar han var med på å bidra at kvardagen min kjem til å bestå av trening og skihopping.

Han fekk sydd igjen menisken og reinska vekk nokon arrvev i kneet.

– Har du hatt din siste operasjon?

– Eg håpar det. Satsar på det i alle fall, kryssar fingrane.