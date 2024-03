– Det betyr helt enormt. Alle som kjører her i dag jobber akkurat like hardt som meg for å stå her. Det føles helt sinnssykt. Jeg har ikke ord.

Timon Haugan var i gledesrus da han snakket med NRK etter å vunnet slalåmrennet i Saalbach. Oppdalingen sto igjen som sistemann i andre omgang. 27-åringen hadde til gode å vinne et verdenscuprenn.

ØVERST: Timon Haugan kunne strekke armene over hodet og juble over sin første verdenscupseier. Foto: AP

– Jeg har tenkt mye på herrelaget i år og at vi ikke har tatt en seier, sier han til NRK.

De norske herrene sto uten seier før den rekken ble brutt søndag. Haugan sier han har tenkt mye på dette.

– Dagen i dag var perfekt for min del og for Norge. Vi har manglet den seieren, og den kom i dag. Jeg har tenkt mye på det, sier 27-åringen.

– Det er helt ekstremt deilig å få det til, supplerer han.

Oppløst i tårer

På TV-bildene kunne man se en rørt Haugan bli båret på gullstol av lagkameratene. Det var ikke bare Haugan som felte en tåre, lagkameraten Atle Lie McGrath og Alexander Steen Olsen var tydelig rørt over Haugans seier.

TÅRER: Gledestårene rant hos mange av de norske utøverne i målområdet. Foto: AP

I pressesonen etter rennet var det en gråtkvalt Atle Lie McGrath som snakket om samholdet i det norske laget.

– Vi vinner sammen og taper sammen. Vi vinner sammen i dag. Det er laget. Vi har ikke klart å ta en seier, og så er det Timon som tar den i det siste rennet. Det er digg, sier McGrath til NRK.

– Det er som når man vinner selv eller ser grønne tall, alt blir sort i noen sekunder, fortsetter 23-åringen.

GRÅT: Atle Lie McGrath gråt av glede da han snakket med NRK om Timon Haugans prestasjon. Foto: NRK

Hovedpersonen selv takker lagkameratene etter søndagens seier.

– Jeg er så takknemlig for å ha så gode lagkamerater. Uten dem så hadde ikke jeg stått her. Vi presser hverandre og drar hverandre oppover og oppover. Det er helt utrolig verdifullt å ha sånne lagkamerater, sier Haugan.

– Det virker som dem har unnet meg det her. De har stått der selv, og jeg hadde ikke det. Jeg var den siste på laget som ikke hadde fått seier. Jeg tror de er glad på mine vegne, fortsetter søndagens vinner.

Seieren til Timon Haugan ble alpinlandslagets andre seier denne sesongen, men altså den første for mennene. Ragnhild Mowinckel tok kvinnenes hittil eneste seier da hun vant en utfor i Cortina i januar.

Siste mulighet

Søndagens renn var siste mulighet for de norske herrene, selv om det skal kjøres fart neste helg. På grunn av skadene til Aleksander Aamodt Kilde og Adrian Smiseth Sejersted har det norske laget ingen kvalifiserte utøvere i utfor eller super-G.

Atle Lie McGrath snakker om presset om lå på Haugan i andre omgang.

– Det blir ikke så mye mer press. Han leder for første gang, på disse forholdene. Du ser målområdet fra start. Han hører og vet sikkert at Feller leder. At han klarer å fokusere og gjøre det da, er veldig kult.

Vinneren av slalåmcupen, østerrikske Manuel Feller, var overrasket over at søndagens seier var den første på herresiden denne sesongen.

– Jeg hørte det var den første norske seieren. Er det sant? Det er vel fortjent. Timon har hatt noen veldig gode konkurranser denne sesongen, sier Feller.

– Han fortjener det virkelig. Han er definitivt en mann for fremtiden. Jeg liker de norske guttene. Vi er gode venner, så gratulerer, sier østerrikeren.

– Vært så nær så mange ganger

Sportssjef for alpint Claus Ryste sier til NRK at er det en han unner en seier så er det Timon Haugan. Ryste beskriver prestasjonen som bunnsolid, og ikke minst veldig fortjent.

FORTJENT: Sportssjef for alpint, Claus Ryste sier Timon Haugans seier var veldig fortjent etter en sesong med mye stang ut. Foto: NTB

– Det ble sånn ekstraordinært fortjent. Man så følelsene til hele laget. Man følte at det var så vel unnt for Timon, så hardt som han har jobbet over mange år, sier sportssjefen.

Ryste sier seieren betyr mye å få sesongens første seier på siste forsøk.

– Det er litt bekreftelse på hvor gode man er. Litt trygghet på trening. Det viktigste nå er at Timon skal nyte seieren, sier han.

Bærebjelken i det norske teknikklaget, Henrik Kristoffersen, har vunnet i verdenscupen de siste ti sesongene. 29-åringen endte på en syvendeplass.

SMILER: Henrik Kristoffersen gleder seg over lagkameratens første seier. Foto: AP

– Dårlig førsteomgang. Ganske okey andreomgang. Og veldig bra med Timon. Det var på overtid med den. Jeg er superglad for Timon, sier Kristoffersen.

– Det så ut som du ga ham en god klem etter målgang der. Hva sa du til ham da?

– Det kan vi ha mellom oss selv. Noe i den duren at det var veldig fortjent og veldig bra jobbet, smiler Kristoffersen.