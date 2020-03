Olympisk mester fyrer løs mot IOC: – Dere setter oss i fare

– Dette handler ikke om hvordan ting kommer til å være om fire måneder. Det handler om hvordan ting er nå, skriver Katerina Stefanidi på Twitter.

Den regjerende olympiske mesteren i stavsprang reagerer kraftig på at IOC oppfordrer idrettsfolk til å fortsette sine forberedelser til Tokyo-OL.

– IOC gir fortsatt full støtte til avviklingen av olympiske sommerleker i Tokyo i 2020, og med mer enn fire måneder igjen til lekene, er det intet behov for drastiske avgjørelser på dette tidspunkt, stod det i tirsdagens erklæring på OL-organisasjonens nettsted.

Det misliker Stefanidi sterkt.

– IOC vil at vi skal risikere helsen vår, vår families helse og offentlighetens helse for å trene hver dag? Dere setter oss i fare nå, i dag, ikke om fire måneder.

NRK har forelagt kritikken for IOC, som gir følgende svar i en e-post:

– Dette er en eksepsjonell situasjon som krever eksepsjonelle løsninger. IOC er opptatt av å finne en løsning med minst mulig negative konsekvenser for utøverne, samtidig som integriteten til konkurransen og utøvernes helse beskyttes, skriver en ikke-navngitt IOC-talsmann.

– Ingen løsning er ideell i denne situasjonen, og det er derfor vi setter vår lit til at utøverne viser ansvar og solidaritet, fortsetter IOC.

SER MOT OL: IOC-president Thomas Bach. Foto: Jean-Christophe Bott / AP

Samtidig viser IOC til tirsdagens pressemelding. Her er det definert to punkter som settes over alle andre i OL-forberedelsene:

1. Å beskytte helsen til alle involverte og støtte kampen mot spredning av viruset.

2. Å beskytte utøvernes og olympisk idretts interesser.

– Tilnærmet umulig

En av idrettene hvor forberedelsene til OL nå ikke går som normalt, er turn.

Skulle de ha trent på en brukbar måte, i en idrett hvor samme apparat brukes av flere utøvere, hadde det vært vanskelig å ivareta de føringene helsemyndighetene kommer med.

– For oss er det tilnærmet umulig å ha gode nok rammer til å trene og være i form til OL, sånn som det ser ut nå, sier Torgeir Røinås Pedersen, som er president i Norges Gymnastikk- og Turnforbund.

TRENER ALTERNATIVT: Turner Sofus Heggemsnes. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Pedersen påpeker at utøverne primært trener apparatrelatert, og derfor tar det ikke lang tid før man får «vesentlige svekkelser i formen».

Onsdag meldte TV 2 at Olympiatoppen har fått spesialtillatelse til å åpne dørene for 25 av Norges OL-håp.

Utøverne må overholde strenge smittevernsregler, og bare tre utøvere kan oppholde seg på treningssenteret på samme tid.

At turnerne ikke kan trene inne i hallene nå, har alt fått følger for OL-klare Sofus Heggemsnes.

– Jeg hadde tenkt å øke vanskelighetsgraden litt i de ulike apparatene fram mot OL, men det går ikke nå, sier Heggemsnes, som for tiden løper og trener styrke.

Forstår avventingen

Svømmeren Henrik Christiansen er i samme båt som Heggemsnes. OL-håpet er i karantene frem til søndag 29. mars, og uansett er alle svømmehaller stengt.

Christiansen synes det er vanskelig å kommentere kritikken fra Stefanidi siden han ikke kjenner til hennes forberedelser – og i Norge er alt stengt ned.

Svømmeren er imidlertid klar på at han håper OL ikke blir avlyst, men han synes det er vanskelig å si om arrangementet bør flyttes.

FÅR IKKE SVØMT: Henrik Christiansen. Foto: Jessica Gow/tt / NTB scanpix

– Det viktigste jeg kan gjøre, er å forholde meg til det som blir sagt og gjort. Jeg må gjøre det beste ut av det jeg har å rutte med, sier svømmeren.

Roeren Olaf Tufte, som etter planen skal delta i sitt siste OL, er av samme oppfatning.

Tufte påpeker at «optimal oppladning» allerede begynner å henge i en tynn tråd, men han vil gjøre det beste ut av situasjonen og forholde seg til reglene og helserådene hver dag.

Samtidig understreker han at OL kun kan gjennomføres hvis man ikke utsettes for risiko under arrangementet.

– Hva med signaleffekten? Kunne det vært et solidarisk standpunkt fra IOC å utsette OL?

– Det kunne det helt sikkert. Jeg tenker samtidig at man har vært veldig kjappe på avtrekkeren med å avlyse ting som er veldig langt frem. Det er sikkert mange hensyn og mange kloke mennesker som har tatt de beslutningene, men slik det ser ut i Japan nå, har man begynt å få litt mer kontroll over det. Da kan det hende at det ser enda bedre ut om noen uker igjen, sier Tufte.

Onsdag ble det kjent at Japan vil skjerpe tiltakene ytterligere. Europeere og flere andre som besøker Japan, må belage seg på to uker i karantene, skriver Kyodo News.

Personer som har vært i utsatte regioner, nektes innreise.