– På en måte har jeg vært heldig. Jeg har hatt stadig utvikling hele karrieren og det har gitt meg håp, sier Olsbu Røiseland til NRK.

Lørdag tok hun sin andre verdenscupseier på rad da hun spurtslo Dorothea Wierer i Nove Mesto. Da hun var yngre var det ikke gitt at det var slik det skulle gå.

– Jeg var absolutt ikke noe talent. Jeg var for eksempel aldri god nok til noe juniorlandslag og kom inn sent på elitelaget. Jeg har jobbet i veldig, veldig mange år for dette her. Det lønner seg veldig nå, sier Olsbu Røiseland.

– Jeg har tatt små steg hele veien og blitt litt og litt bedre. Jeg har sett at jeg har hatt mulighet, og da bestemte jeg meg ganske tidlig for at jeg ikke ville gi meg før jeg kan se hvor langt jeg kan nå, forteller hun.

Hennes vei har altså vært svært ulik den flere av lagvenninnene på landslaget har gått i sine yngre år.

– Både Tiril (Eckhoff) og Synnøve (Solemdal) har vært veldig gode som yngre. Tiril er like gammel som meg, og var et stort forbilde for meg da vi var yngre. Hun var veldig god, og jeg hadde lyst til å bli som henne en dag, så det er veldig gøy å se at man stadig nærmer seg, sier hun med et smil.

Gikk først ut

Olsbu Røiseland gikk først ut på lørdagens jaktstart etter at hun tok sin aller første verdenscupseier da hun vant sprinten på torsdag.

Laura Dahlmeier var nærmest ved start, men det var Wierer og Öberg, som startet henholdsvis 38 og 31 sekunder bak Olsbu Røiseland, som skulle gi henne kamp om seieren.

Ut fra siste skyting skilte 0,5 sekunder Olsbu Røiseland og Dorothea Wierer etter at begge bommet én gang på siste skyting, mens svenske Hanna Öberg var 7,4 sekunder bak duoen i tet.

I mål var avstanden 0,2 sekunder etter et spurtoppgjør mellom Olsbu Røiseland og Wierer.

– Den (seieren) i går var veldig gøy, men at jeg klarer å forsvare ledelsen den første gangen jeg starter først på en jaktstart, det føles veldig godt, sier Olsbu Røiseland etter løpet.

– Jeg visste at hun hang som en klegg, så det var vanskelig å vite om jeg skulle gå forbi, men da kunne plutselig Hanna kommet opp i ryggen også. Jeg bestemte meg for å ta henne i spurten, og det gikk heldigvis bra, sier hun om duellen mot Wierer.

Sterk vind på siste skyting

Olsbu Røiseland startet jaktstarten med å skyte to fulle hus, men på tredje skyting bommet hun én gang.

Hun var derfor nummer tre inn til siste skyting, bak Wierer og Öberg, men der vinden fikk de to første til å nøle, var Olsbu Røiseland bestemt.

Hun bommet én gang, men det gjorde også Wierer og Öberg. Skytehastigheten sendte henne derfor ut fra siste skyting i tet, men avgjørelsen falt først på oppløpet.