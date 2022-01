OL-stjernene rett til Beijing etter privatfly-tur: – Veldig luksus

Smittefrykten har økt betraktelig de siste dagene etter at sprinttrener for langrennslaget Arild Monsen, testet positivt for korona.

Snaue to dager etterpå gjorde Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå det samme.

I frykt for å bli smittet, bestemte skiskytterleieren at privatfly fra Italia til Oslo var den beste løsningen. De reiser rett videre i fly med et mål om å komme til Beijing.

– Tror du er trygg om bord på flyet?

– Vi må jo håpe på det. Man får jo ikke gjort så mye, til Kina må man jo hvis man skal konkurrere, sier Marte Olsbu Røiseland til NRK.

Marte Olsbu Røisleland måtte som alle de andre OL-utøverne ta en PCR-test før avreise. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

Ikke bekymret for fellesfly

Alpinist Aleksander Aamodt Kilde var også klar for å reise med samme fly som skiskytterdamene, og kom rett fra Østerrike. Kilde er stor medaljekandidat til lekene i Beijing.

– Tror du det går bra å sitte på dette flyet med tanke på smitte, Aleksander?

– Det går helt sikkert veldig fint, svarer Kilde kort til NRK.

Skøytelandslaget med Håvard Lorentzen var også på plass. Det samme var langrennssjef Espen Bjervig og idrettspresident Berit Kjøll. Langrennssjefen beskriver de siste dagene slik:



– Det har vært veldig hektisk, og litt trist og tungt også, og til tider kaotisk. Det er ikke dette vi hadde håpet på inngangen til et mesterskap. Men nå må vi bar håndtere det som det er, og så får vi krysse fingrene for at vi har kontroll, sier Bjervig til NRK.

OL-KLAR: Aleksander Aamodt Kilde Foto: NRK

To privatfly

Skiskytterne trivdes i privatflyet som gikk fra Verona til Oslo torsdag formiddag.

– Det var veldig gøy og skikkelig artig, forteller Marte Olsbu Røiseland til NRK.



– Jeg har aldri flydd privatfly før, så det var veldig luksus. Spesielt nå i koronatid var det veldig trygt og godt, sier Røiseland.

Mens Røiseland og Eckhoff hjem til Norge torsdag, setter resten av skiskytterne seg på et privatfly fra Italia til Norge mandag formiddag.

– Jeg har skjønt at utøverne er rimelig fornøyde, og det forstår jeg godt. Den største risikoen vi utsetter oss for, hadde vært å fly fra München og hjem. Dette gjør at løperne kan slappe litt mer av, for de er så trygge som de kan være, sier sportssjef Per Arne Botnan til NRK.

