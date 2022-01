– Det er en situasjon som er fryktelig kjedelig for oss som lag. Det er fryktelig kjedelig for de det gjelder, sier landslagslege Øystein Andersen under en pressekonferanse.

– Forløpet er som kjent: Arild monsen leverte en positiv prøve ved ankomst Gardermoen for noen dager siden. Vi hadde da testet alle våre utøvere med hurtigtester i to dager. De var negative. Vi hadde en PCR her om dagen og fikk da bekreftet at vi har smitte blant to av utøverne våre i troppen, sier langrennssjef Espen Bjervig.

Heidi Weng har testet postivt. Foto: Geir Olsen / NTB

– De har allerede fra da Arild testet posititvt, levd under svært strenge smittevernrutiner. Guttene har vært isolert hele veien, spist på rommene sine og holdt seg på rommene, forteller han.

– I dag må vi flytte på oss. Flesteparten av utøverne flytter på et annet hotell. Noen blir liggende igjen. Det er helt klart at ingen utøvere reiser til OL i morgen som planlagt. Avreisen blir forskjøvet., opplyser han.

Den norske herretroppen på plass i italienske Seiser Alm ble tirsdag definert som nærkontakter etter at landslagstrener Arild Monsen mandag testet positivt for korona.

Avreisen til Kina er allerede utsatt fra 27. januar til 31. januar for herrene etter at samtlige løpere ble definert som nærkontakter til Monsen.

Da er det fem dager til første langrennsøvelse i OL.

Samtlige i den norske langrennsleiren avla PCR-test. Resulatene av testene har drøyd ut i tid. Resultatene skulle være klare i løpet av tirsdag.

Jobbet med nødløsninger

Tirsdag formiddag kunne kommunikasjonsansvarlig i Olympiatoppen, Halvor Lea, si følgende om potensielle avreisedatoer til NRK.

– Vi har et fly 31. januar. Det er neste mulighet. Så må man vurdere ytterligere senere, og se på hva som dukker opp av muligheter. Vi må nå begynne å se på plan B og C, men det har vi ikke klart på nåværende tidspunkt.

– Curlinglandslaget skal vel ned 4. februar, så der er det en mulighet. Men klokka går og på et eller annet tidspunkt blir det for sent, fortsatte Lea.