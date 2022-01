Etter det NRK erfarer koster det nye opplegget minst 300.000 kroner. Planen med rutefly er skrotet, men forutsetter nå at ingen blir smittet i løpet av de neste dagene. Nå skal alle inn i chartrede fly fra Italia til OL på andre siden av kloden.

– Gutta flyr charter til Norge fra Verona den 30. januar. Så flyr de med charterflyet til Olympiatoppen mandag 31. januar, sier langrennssjef Espen Bjervig til NRK, og fortsetter:

– Jentene flyr 1. februar fra Zürich i Sveits. Det er et charterfly som går direkte til Kina.

– Du må bare skjære gjennom

LANGRENNSSJEF: Espen Bjervig, her avbildet tidligere denne sesongen. Foto: Terje Pedersen / NTB

At de to forskjellige kohortene har ulikt reiseopplegg forklarer Bjervig med at guttene, dersom ingen flere blir smittet de nærmeste dagene, er ute av karantene ett døgn tidligere enn damene.

I tillegg ønsker ikke forbundet å blande de to etter høydesamlingen hele OL-troppen er på i italienske Seiser Alm i disse dager.



– Hvor krevende har det vært å spikre dette opplegget her?

– Det er så mange ukjente faktorer her. Du vet aldri hva som dukker opp rundt neste sving. Men du må bare skjære gjennom. Med jentene er det heldigvis også fleksibelt. Det går charterfly hver dag fra Zürich mellom 1. og 4. februar. Opplegget til gutta forutsetter at det ikke dukker opp smitte, sier Bjervig.

– Hvor mye kostet dette opplegget?

– Det har jeg ikke turt å regne på ennå. Men dette må bare løses.

Skrotet alle planer om rutefly

NÆRMER SEG OL: For Therese Johaug, her under trening i Seiser Alm torsdag. Foto: Felice Calabro' / AP

Det opprinnelige opplegget gikk ut på at både dame- og herreløpere skulle fly rutefly fra München til Oslo i går. Det erkjente flere landslagsløpere at var den store risikoen i ferden mot OL i Beijing.

Langrennslandslaget skulle deretter reise med charterflyet til Olympiatoppen torsdag kveld, men reisen har blitt utsatt som følge av de positive koronaprøvene til Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå.

Nå er uansett alle planer om å fly rutefly lagt i skuffen.

– Dette er noe vi har diskutert lenge. Vi fikk også tilbakemelding fra Ole Morten og Arild (landslagstrenere som reiste hjem sist søndag) om at det var mye folk på flyene. Vi så med en gang på alternativer. Og da vi fikk flere smittet i troppen kunne vi ikke gjøre det, sier Bjervig.

– Det er ikke bare å skaffe et fly

FORNØYD: Allroundtrener Eirik Myhr Nossum blir torsdag intervjuet av NRK utenfor utøverhotellet i italienske Seiser Alm. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Allroundtrener Eirik Myhr Nossum er naturligvis strålende fornøyd med at ski-ledelsen hjemme i Norge har sørget for minst mulig smitterisiko på vei til OL. Imponert er han også. Han kaller innsatsen ekstraordinær.

– Det er ikke bare å skaffe et fly. I tillegg er det masse ekstrafaktorer oppi dette her, sier Nossum, og fortsetter:

– Jeg antar at telefonen til Espen Bjervig har gått varm fra flere hold etter de siste dagene. At han har rukket å ta noen telefoner og fikse dette, det er vanvittig imponerende, sier han, og snakker på vegne av seg selv og utøvergruppa.

Langrennssjefen setter seg selv på flyet til Kina torsdag kveld. Det er omtrent da de første testsvarene til utøverne kommer inn etter at de testet seg i morgentimene.

– Jeg er selvsagt veldig spent, sier Bjervig.

– Løperne kan slappe litt mer av

Norges Skiskytterforbund har hatt samme utfordring som langrenn. Deres utøvere har vært eller er fortsatt i Lavazé i Nord-Italia, en times kjøring fra der langrenn har base.

Skiskytterne har fått ordnet så to privatfly henter utøverne i Verona og frakter dem direkte til Oslo Lufthavn.

TRYGGERE VEI TIL OL: For de norske skiskyttergutta, Vetle Sjåstad Christiansen, Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø og Sturla Holm Lægreid, her avbildet under VM i 2021. Foto: Primoz Lovric / NTB

Det første flyet er allerede på vei til Oslo, med gullhåpene Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff ombord. Det andre tar av med resten av troppen mandag formiddag.

Partnere og sponsorer, både til forbundets og utøvernes private har bidratt. Sportssjef Per Arne Botnan vil ikke kommentere kostnadene ved en slik reise utover at «det er innenfor rimelighetens grenser».

– Jeg har skjønt at utøverne er rimelig fornøyde, og det forstår jeg godt. Den største risikoen vi utsetter oss for, hadde vært å fly fra München og hjem. Dette gjør at løperne kan slappe litt mer av, for de er så trygge som de kan være, sier sportssjef Per Arne Botnan til NRK.