OL-sensasjonen Ledecka: Vant gull i to forskjellige idretter

De fleste utøvere har mer enn nok med å være gode i én idrett, men ikke tsjekkiske Ester Ledecka. Hun reiser hjem fra OL med gull i to helt forskjellige idretter, som den eneste i lekene.

Lørdag morgen tok hun gull i parallellstorslalåm på snowboard da hun passerte målstreken 0,46 sekunder foran tyske Ramona Selin Joberg.

I forrige uke vant hun gull i Super-G.

Snowboard-treneren hennes, Justin Reiter, sier Ledecka er en idrettsutøver helt utenom det vanlige.

– Jeg mener hun er en av vår tids største atleter, sier han til The Guardian.

Hadde ingen forventninger - tok gull

Ledecka jubler for sitt andre OL-gull. Foto: ISSEI KATO / Reuters

Ledecka definerer seg først og fremst som snøbrettkjører, men hun er glad i å kjøre alpint også. Hun hadde imidlertid få toppresultater å vise til på ski før OL. Det var helt andre utøvere som var regnet som medaljekandidater i kvinnenes Super-G, som for eksempel stjernen Lindsey Vonn.

Likevel var det Ledecka, med litt hjelp av sitt sene startnummer, som endte med å kjøre inn til seier - og med det ta OLs mest overraskende gullmedalje.

En forfjamset Ledecka gjennomførte deretter en pressekonferanse hvor hun nektet å ta av seg de gigantiske snowboard-brillene sine, selv om hun var innendørs.

Hun forklarte at hun ikke hadde orket å sminke seg før alpinkonkurransen, siden hun ikke hadde regnet med å havne på fjernsyn. Og det sier vel litt om forventningene hennes på forhånd.

I lørdagens snowboard-øvelse var hun imidlertid regnet som forhåndsfavoritt, og hun hadde ingen problemer med å leve opp til dét stempelet.

Ledecka med kosebamsen som alle medaljevinnerne i OL får utdelt. Foto: LOIC VENANCE / AFP

Nekter å spesialisere seg

I et intervju med New York Times har Ledecka fortalt at hun sto på ski for første gang som toåring, og at hun deretter begynte med snowboard da hun var fem år.

Hele livet har hun blitt oppfordret til å spesialisere seg, men det har hun aldri ønsket.

– Helt fra begynnelsen har folk sagt til meg at jeg kan ikke drive med begge deler om jeg skal nå et høyt nivå. Men jeg har sagt at nei, jeg vil drive med begge deler, og det er måten jeg kommer til å gjøre det på, sier hun til New York Times.