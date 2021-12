OL-profil brukt i skandalevideo av eget forbund

Interesse rundt Mjøndalen-stopper: – Har avslått to bud

Mjøndalens midtstopper Markus Nakkim tiltrekker seg interesse etter nedrykkssesongen. Klubben har så langt avslått to bud på 25-åringen.

Nakkin har lagt bak seg en god sesong tross de brunkleddes nedrykk.

– Vi har avslått bud fra to klubber, sier Mjøndalen-trener Vegard Hansen til Drammens Tidende.

Hansen legger til at budene hittil har vært for lave, men at det ene budet fort kan utvikle seg til at Nakkim blir solgt.