OL-helten boikotter verdenscupen i Russland – redd for sikkerheten

Samuelsson har lenge vært kritisk til verdenscupavslutningen som skal avholdes i russiske Tjumen fra 20.-25 mars.

Han skriver følgende om beslutningen på Twitter tirsdag:

Samuelsson er bekymret for sin egen sikkerhet og i tillegg sikkerheten rundt dopingtester som avlegges der.

Svensken overrasket alle da han som OL-debutant sikret sølvmedaljen på jaktstarten i Pyeongchang, og fikk med det tilnavnet «Silver-Sebbe». I tillegg tok den svenske yndlingen med seg stafettgull hjem i bagasjen.

Det internasjonale antidopingbyrået (Wada) har fortsatt ikke godkjent Russlands antidopingarbeid. Likevel lar Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) landet få beholde verdenscupavslutningen i Tjumen, samt to runder av IBU Cupen, det nest øverste konkurransenivået i internasjonal skiskyting.

OVERRASKET: Sebastian Samuelsson overrasket alle da han tok OL-sølv på jaktstarten. Foto: Andreas Hillergren/TT / NTB scanpix

Flere nasjoner velger å boikotte

Samuelsson slår dermed følge med land som Canada, USA og Tsjekkia, som også har valgt å boikotte verdenscupen i Russland som følge av landets dopingproblematikk og manglende tillit til deres antidopingarbeid.

I en pressemelding sendt ut 23. februar skriver Det amerikanske skiskytterforbundet:

«Det internasjonale skiskytterforbundets (IBU) avgjørelse om å la Tjumen få arrangere verdenscupen er helt uakseptabelt. Av hensyn til kampen for en ren sport og vår egen sikkerhet, kan vi ikke delta med god samvittighet.»

Canada valgte allerede i begynnelsen av desember i et åpent brev til IBU-presidenten å boikotte rennene i Russland.

IBU-president Anders Besseberg har tidligere uttalt til NRK at de står ved avgjørelsen om å beholde verdenscupen i Tjumen.

– Rennene går der uansett, med de som stiller opp. Alt er helt innafor. De (Tjumen) fikk den tildelingen før Rusada ble «non complaint», sa presidenten.

AVVENTENDE: Generalsekretær i Norges Skiskytterforbund Rakel Rauntun sier det norske laget er avventende og ikke har veldig lyst til å gå til boikott. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Norge er avventende

De norske skiskytterne har så langt ikke valgt å boikotte verdenscupen i Russland.

– Det vi har sagt er at vi er avventende og at vi ikke har veldig lyst til å gå til boikott. Vi mener det er feil å bruke boikott for å fremme idrettspolitikk, har generalsekretær i Norges skiskytterforbundet, Rakel Rauntun uttalt til NRK.

Rauntun mener løsningen eventuelt må være en masseboikott eller ingenting. Hvis boikott skal bli aktuelt mener hun at de ti-femten beste nasjonene må velge å gjøre det samme.