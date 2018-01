OL-håp ble liggende urørlig etter stygt fall i X Games-finalen

Snøbrettstjernen Podladtchikov, populært kalt «I-Pod», ble liggende urørlig i målområdet etter at han falt på sitt siste triks i sitt andre run. Han hadde levert en solid omgang, men i stedet for stormende jubel gikk det et stort gisp gjennom publikum i amerikanske Aspen.

29-åringen mistet bevisstheten etter fallet, og medisinsk personell kom løpende til for å hjelpe. Arrangøren viste ingen repriser eller nærbilder av fallet, men det var ingen tvil om at Podladtchikov fra Sveits slo hodet hardt i bakken.

Han slapp, utrolig nok, unna med nesebrudd, melder lokalavisen Aspen Times.

FALT: Iouri Podladtchikov under X Games i Aspen. Her avbildet under OL i Sotsji for fire år siden. Foto: Andy Wong / AP

– Forferdelig

Helsepersonell jobbet lenge med å stabilisere hode- og nakke før Podladtchikov forlot halfpipen i Aspen på båre drøyt ti minutter etter ulykken. Deretter ble han kjørt til sykehuset i Aspen for nærmere undersøkelser.

Rapportene fra sykehuset tyder på at det går bra med sveitseren, og lokalavisen Aspen Times skriver at røntgenbildene av «I-Pod» ikke viste skader på hode og nakke, men et brudd i nesen.

– Han er under overvåking, og vil bli holdt på sykehuset for observasjon, heter det i en uttalelse fra arrangøren.

Skaden preget konkurransen etter at «I-Pod» forlot bakken, særlig faktumet av at tilstanden var ukjent.

– Det var forferdelig, særlig usikkerheten om hvordan det går med ham. Han lå helt stille, og det var masse folk rundt ham. Det ga meg vondt i magen, og et tomrom i hodet, sier Jake Pates ifølge Washington Post. Pates ble nummer åtte i konkurransen.

Vinneren fikk vondt av fallet

Japanske Ayumu Hirano vant konkurransen i Aspen etter en herlig kamp med Scotty James fra Australia og hjemmehåpet Ben Ferguson. De tre fulgte hverandre forholdsvis tett før Hirano fikk 99 i poengsum etter sitt siste run. James endte opp på 98, mens Ferguson fikk 95 poeng.

– Det er frustrerende å stå på toppen og se ham få 99 poeng, da er det ingenting jeg kan gjøre, sier James.

Tankene fra duellantene gikk uansett til sykehuset i Aspen og Iouri Podladtchikov.

– Det føltes nesten som om jeg fikk vondt. Fallet satte en støkk i meg, sa Hirano etter konkurransen.

– Han er en fantastisk kjører, en ekte mester. Jeg er sikker på at han er tilbake før OL i Korea, sier James.

Med brudd i nesen henger muligens lekene i en tynn tråd for Podladtchikov, som er regjerende olympisk mester i halfpipe. Han tok OL-gullet i Sotsji foran nettopp Ayumu Hirano.