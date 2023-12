Fredag kveld ankom Ingebrigtsen Brussel rett fra et seks ukers høydeopphold i spanske Sierra Nevada.

Der ventet et etterlengtet møte med kona Liva og deres to døtre, snaut to uker etter at familien opplevde innbrudd hjemme i Sandnes.

– Det er ekkelt at andre ikke har respekt for andre sine eiendeler og tar seg til rette. Det finnes mange galninger der ute, sier Ingebrigtsen til NRK.

KONKURRANSEKLAR: Henrik Ingebrigtsen er klar for EM i terrengløp. Foto: Fredrik Tombra / NRK

I slutten av november delte Liva Ingebrigtsen nyheten om innbruddet på sosiale medier.

Kona var hjemme med barna og laget mat da hun hørte en lyd i første etasje og oppdaget at flere eiendeler var borte.

– Heldigvis tok de ingenting av mine ting, så for meg gikk det greit, sier Henrik Ingebrigtsen til NRK og ler, før han trekker en seriøs mine:

– Det var noen som løp i gangen, men han ble fanget av naboen sitt overvåkningskamera, sier Ingebrigtsen og forteller at bilnøkkelen var blant det som ble stjålet.

– En ny nøkkel koster 9000 kroner, så det var litt irriterende, men jeg håper vi får igjen pengene på forsikringen.

Tung treningsperiode: – Må være klin kokos

Nå er endelig familien gjenforent i den belgiske hovedstaden for første gang på seks uker.

– Det er kjekt å se familien min igjen og de synes det er gøy å være med som heiagjeng på det sportslige. Det er litt ekstra gøy å løpe når det er familie på sidelinjen.

HØYDEOPPHOLD: Henrik Ingebrigtsen har tilbrakt de siste seks ukene på høydeopphold i Spania. Her fra VM i sommer. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Siden slutten av oktober har veteranen lagt grunnlaget for den kommende EM- og OL-sesongen sammen med treningskameratene Magnus Tuv Myhre og Fredrik Sandvik.

Men seks uker i Sierra Nevada med grunntrening har tatt på.

– Det er dødskjedelig, er den umiddelbare reaksjonen på hvordan de seks ukene i høydeopphold har vært.

– Man må være klin kokos for å være der og man føler seg som en munk. Men hvis man bare tenker på neste økt og neste trening så funker det relativt greit. Begynner man å telle dager til man skal hjem blir det tungt, legger han til.

Søndag avslutter de konkurranseåret med EM i terrengløp i den belgiske hovedstaden.

– Jeg synes løypen virker bra og variert. Det er mye gjørme og starten blir nok veldig viktig. Det er mange på startstreken og ganske smalt, så hvis man kommer dårlig ut fra start blir det mange å løpe fordi hvis jeg skal gjøre det bra, sier Sandvik til NRK.

TRENINGSKAMERATER: Magnus Tuv Myhre (t.h) og Henrik Ingebrigtsen tilbrakte seks uker sammen på treningsleir sammen med Fredrik Sandvik i Sierra Nevada. Her er Myhre og Ingebrigtsen sammen fra VM i sommer. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Jeg likte løypen. Relativt flatt og gjørmete, så det blir et skikkelig terrengløp. Jeg har troen på at den passer meg bra. Jeg håper å være med i toppen og målet er hvertfall topp ti. Hvis jeg ikke klarer det kommer jeg til å være skuffet, forteller Tuv Myhre til NRK.

Jakob-fravær

Norge stiller med flere sterke kort på hånden under årets EM. Den fremste medaljefavoritten er Karoline Bjerkeli Grøvdal, som har vunnet de to siste utgavene. Hun kan bli historiens andre løper som tar tre seniortitler i terrengmesterskapet.

– Det henger veldig høyt. Det var veldig gøy den første gangen jeg tok gull og det var kult å forsvare gullet i fjor. Først og fremst løper jeg for medalje, men jeg skal absolutt prøve å kjempe for gullet, sier Bjerkeli Grøvdal til NRK.

Jakob Ingebrigtsen har valgt å fokusere på trening og restitusjon og står over mesterskapet. Han har vunnet U20-klassen fire ganger og seniorklassene de to foregående årene.