Ohi-dobbel senket Bodø/Glimt

Det var relativt sjansefattig en stund i toppkampen mellom Bodø/Glimt og Molde, men i starten av andre omgang våknet Ohi.

Molde-spissen stanget inn 1-0 etter et strålende hjørnespark fra Fredrik Aursnes.

På tampen av kampen var Ohi farlig frempå igjen da Molde presset frem feil fra Glimt-keeper Haikin. Grødem sendte ballen til Ohi som kunne sette ballen inn i et tomt mål.

Med dagens seier topper blåtrøyene tabellen, og Bodø/Glimt ligger tre poeng bak på andreplass.

Dette var for øvrig første kamp på Aspmyra med økt tilskuerkapasitet. 2000 tilskuere fikk lov til å være på tribunen, og så sitt Glimt tape på Aspmyra for første gang siden mai 2019.

– Jeg bekymrer meg over at vi har kampen i vår hule hånd. Det er lite vi kan gjøre noe med, men det er ikke tilfeldig at Molde gjør det. Det går på kvalitet og vi må skryte av dem i dag, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen til Eurosport etter kampen.