Ødegaard viste klasse igjen: – Han er en tryllekunstner

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Spesielt etter pause i kampen mot Real Betis, begeistret virkelig den norske 20-åringen.

– Se på den pasningen da! Han er en tryllekunstner. Han gjør det vakkert, elegant og effektivt. Han er sentral når han skaper disse mulighetene slik, best i La Liga, nærmest ropte TV 2s ekspert Jesper Mathisen.

For Ødegaard var tredje sist på ballen da hjemmelaget scoret sitt tredje. Han vippet ballen lektent over en forsvarer til Mikel Oyarzabal, som la igjen til målscorer Cristian Portu inne i boksen.

Ødegaard blomstret tidvis i oppgjøret, sammen med resten av laget, og var såpass mye involvert at motstanderen gikk hardt til verks. Javi Garcia fikk det gule da han taklet nordmannen hardt etter drøye 60 minutter.

– Han er på et annet nivå enn mange andre her. Han har flest touch av samtlige her, vinner tilbake ballen, og er i ferd med å gjennomføre nok en praktkamp for sitt nye lag, kommenterte Mathisen samtidig som han ramset opp statistikk.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ødegaard-frispark resulterte i mål

Real Sociedad kunne klatre til fjerdeplass på tabellen med seier, og det var ikke bare regnet i Spania som gjorde at kampen startet med en kalddusj for vertene.

Etter bare 12 minutter satte Real Betis' målfarlige spiss, Loren Moron, ballen i nettet. Dommeren vinket først for offside, men etter en kort VAR-sjekk ble det korrekt dømt scoring.

Ledelsen holdt ikke lenge. Ødegaard slo et frispark i god posisjon inn i boksen etter 22 minutter, og da ingen klarte å klarere, var Javi Garcia uheldig og plasserte ballen bak egen keeper. Før omgangen var over hadde Real Sociedad snudd kampen, etter at Willian Jose avsluttet et vakkert angrep med en flott avslutning.

UTLIGNINGEN: Etter litt om og mén endte Martin Ødegaards frispark i motstanderens mål – takket være Betis' Javi Garcia. Du trenger javascript for å se video. UTLIGNINGEN: Etter litt om og mén endte Martin Ødegaards frispark i motstanderens mål – takket være Betis' Javi Garcia.

Ødegaard viste seg frem med presise dødballer og et raskt og våkent spill, uten at det ga den største uttellingen de første 45, men involveringene ble som nevnt flere i den andre omgangen. Også etter lagets tredje scoring fortsatte den unge profilen å yppe seg med skuddforsøk, driblinger og ballinnehav over hele banen. Han dro også på seg et unødvendig gult kort på overtid.

– Jeg synes Ødegaard har vært den beste. Til tider har han vist verdensklasse, og vært involvert i to av scoringene, sa TV 2s ekspert Mathisen.

– En stjerne på vei opp og frem

Denne sesongen har Ødegaard bare fått mer og mer ros fra tidligere profiler i den spanske ligaen.

– Jeg virkelig liker Martin. Det at han bare er 20 år forteller meg at vi er heldig. Allerede er han en viktig spiller for Real Sociedad. Men for framtiden... vi har en stjerne på vei opp og frem. Forhåpentligvis har vi han i La Liga i mange år, sa tidligere Valencia-spiller Gaizka Zabala Mendieta til TV 2 før søndagens kamp.

POPULÆR: En ung fan holdt opp denne plakaten vist på TV 2s bilder i pausen av kampen. Foto: Skjermdump / TV 2

Fernando Hierro var kaptein for Real Madrid i en årrekke, og assistent i klubben da Ødegaard ble signert. Også han lovpriser utviklingen til nordmannen overfor TV 2.

– Jeg tror Real Madrid gjorde en fantastisk signering ved å hente Ødegaard som 16-åring. Han var veldig ung, hadde masse talent, men trengte tid. Nå har han fått sin sportslige karrieren på beina på en briljant måte, mener Hierro.