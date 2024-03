– Det føles magisk. Vi gravde dypt og den satt langt inne. Det viser mentaliteten vår og jeg er veldig stolt av hele laget, sier Ødegaard til TV 2.

Etter 1-0-seier for Arsenal onsdag kveld og 1–1 sammenlagt, gikk åttedelsfinalen i mesterligaen mellom Arsenal og Porto til straffesparkkonkurranse.

Der gikk Martin Ødegaard først frem, og kapteinen tok ansvar og satte straffesparket sikkert i mål.

Da Arsenal-keeper David Raya reddet to straffer – samtidig som alle Arsenal-straffene gikk i mål – var seieren et faktum for Arsenal.

– Dette betyr alt. Man spiller fotball for disse tingene og jeg er så heldig som for spille for Arsenal, å være i mesterligaen og gå videre til kvartfinale. Vi skal bare nyte kvelden, sier Raya til TNT Sports.

London-klubben er med det klare for mesterligaens kvartfinale for første gang siden 2009/10-sesongen.

Arsenal kunne slippe jubelen løs

Ødegaard-magi

Etter overtidssmellen i bortekampen for tre uker siden, var Arsenal nødt til å score på hjemmebane i London. Like før pause kom den, med Martin Ødegaard som arkitekt.

Det skjedde etter en lang ball opp på Portos banehalvdel, der Ødegaard plukket den opp. Med en strålende førsteberøring dro han seg fri fra tre spillere, før han spilte ut til Leandro Trossard på venstre.

Belgieren spilte raskt inn igjen til Ødegaard, som med noen lynraske ballberøringer kvittet seg med presset til Francisco Conceição. Så viste drammenseren sitt strålende overblikk ved å prikke ballen mellom tre spillere og gjennom til Trossard i feltet.

Kantspilleren gjorde null skam på forarbeidet, og bredsidet ballen ned i det lengste hjørnet.

Se Ødegaards lekre assist

– Snakk om å være boksåpner og på egen hånd sette opp scoringen, kommenterte landslagsassistent Brede Hangeland på TV 2-sendingen og konkluderte:

– Det er verdensklasse.

– Han sender ballen gjennom nåløyet. En Kevin De Bruyne-pasning. Strålende spill av Ødegaard, sa tidligere Arsenal- og England-spiller Paul Merson på Sky Sports.

PASNINGSKUNST: Manchester City-spiller Kevin De Bruyne er kjent for sine gode pasninger, og Ødegaard har gang på gang blitt sammenlignet med belgieren. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

– Helt fantastisk av Martin Ødegaard. Han vekter den pasningen perfekt, sier TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen.

– Kunstverk, var fotballekspert Lars Tjernås sin dom på X over pasningen til Ødegaard.

Annullert Ødegaard-scoring

Halvveis ut i andreomgang var Ødegaard nok en gang involvert for Arsenal offensivt. Kai Havertz havnet i duell med Porto-stopper Pepe – som med sine 41 år og 15 dager er tidenes eldste utespiller i mesterligaen – før ballen ramlet ned i beina til Ødegaard.

Arsenal-kapteinen løftet presist ballen over keeper, og jubelen for scoringen brøt ut over stadion og for Ødegaard. Like etter blåste dommer for riving i trøyen av Havertz på Pepe.

– Det er kontakt, men det er den minste kontakten i trøyen. Jeg tror dommeren har reddet Pepes flause der. Det var ikke så mye kontakt etter min mening, sa tidligere England-stopper på BBC Radio.

Ødegaard-scoring annullert

Etter Ødegaards annullerte scoring, var det ingen baller som fant veien til nettmaskene – verken i resten av den andre omgangen eller i ekstraomgangen.

Dermed var det duket for straffesparkkonkurranse, noe som faktisk ikke hadde skjedd i mesterligaen siden Real Madrid slo byrival Atlético Madrid i finalen i 2016.

Ødegaard fikk æren av å ta den første der, og scoret i likhet med lagkameratene Havertz, Bukayo Saka og Declan Rice. Keeper Raya stoppet straffene til Porto-spillerne Wendell og Galeno, og sendte Arsenal inn i kvartfinalen.

Der venter en rekke kanoner. Barcelona avanserte også tirsdag kveld etter 4-2-seier sammenlagt over Napoli. I tillegg er Bayern München, PSG, Manchester City og Real Madrid klare, mens de to siste lagene som får en ball i fredagens trekning blir klare onsdag.

Kvartfinalene i mesterligaen: Ekspander/minimer faktaboks Disse lagene er klare for mesterligaens kvartfinale: Arsenal

Barcelona

Bayern München

PSG

Manchester City

Real Madrid

Atletico Madrid/Inter

Borussia Dortmund/PSV I kvartfinalen kan alle møte alle, og oppgjørene trekkes fredag.

Første siden 2010

Åttedelsfinalene mot Porto var Arsenals første kamper i mesterligaens utslagsrunder siden 2017. Det var den siste av 14 strake sesonger for Arsenal i utslagsrundene i Europas gjeveste klubbturnering, men siden har de bare spilt i Europaligaen.

I 2017 sa det stopp for Arsenal i åttedelsfinalen etter 2-8-tap for Bayern München sammenlagt, og det var syvende gang på rad at Arsenal røk ut i den runden.

Arsenal er altså i kvartfinalen i mesterligaen for første gang siden 2009/10-sesongen. Den gangen var det også Porto som var motstander i åttedelsfinalen. Og da som nå snudde Arsenal et ettmålstap på bortebane til avansement.

Arsenal i mesterligaen: Ekspander/minimer faktaboks Så langt har Arsenal kommet i mesterligaen på 2000-tallet:



2023/24: Klare for kvartfinale

2016/17: Åttedelsfinale

2015/16: Åttedelsfinale

2014/15: Åttedelsfinale

2013/14: Åttedelsfinale

2012/13: Åttedelsfinale

2011/12: Åttedelsfinale

2010/11: Åttedelsfinale

2009/10: Kvartfinale

2008/09: Semifinale

2007/08: Kvartfinale

2006/07 Åttedelsfinale

2005/06: Tapende finalist

2004/05: Åttedelsfinale

2003/04: Kvartfinale

2002/03: Gruppespill 2

2001/02: Gruppespill 2

2000/01: Kvartfinale PS! Arsenal kvalifiserte seg ikke til mesterligaen mellom 2018 og 2023.