Arsenal så lenge ut til å gå på et sviende nederlag mot David Moyes' West Ham. Da våknet den noe uvanlige duoen Calum Chambers og Martin Ødegaard og sendte Arsenal tilbake i kampen.

– Ødegaard har vært absolutt blant de beste. Han har vært voldsomt mye involvert etter Arsenal våknet fra Tornerose-søvnen sin, sa TV 2s kommentator Nils Johan Semb da kampen var slutt.

– Ja, og Chambers må med. Det var vel en troika med Lacazette, Chambers og Ødegaard der, svarte medkommentator Øyvind Alsaker.

IKKE NOK: Selv om Arsenal gjorde en strålende opphenting kan ett poeng vise seg å være litt for lite i kampen om en plass i Europa neste sesong. Foto: PAUL CHILDS / Reuters

Etter kampen henger Solveig Guldbrandsen seg på hyllesten av Ødegaard.

– Det var imponerende, rett og slett. Han var involvert i det meste som skjedde offensivt for Arsenal, både med sjanser og mål, sa Solveig Guldbrandsen i TV 2s studio om Ødegaard.

Hylles på Twitter

Også på Twitter har supporter-kontoene fått øynene opp for den norske playmakeren.

«Han har kanskje ikke scoret eller hatt noen målgivende i dag, men Ødegaard var eksepsjonell i dag. Vi må gjøre alt vi kan for å holde på ham denne sommeren», skriver Patrick Timmons.

Også statistikksiden Squawka Football lar seg imponere av kampen Ødegaard hadde. De lister opp en rekke involveringer Ødegaard hadde mot West Ham, og avslutter med å skrive «imponert».

Ødegaard har vært tredje sist på flere Arsenal-scoringer etter låneovergangen fra Real Madrid ble klar. Mot Olympiakos åpnet han endelig også målkontoen da han banket ballen i nettet fra langt hold.

I kampen etter, mot London-rivalen Tottenham, scoret han igjen. Ødegaard har imidlertid ikke fått noen målgivende pasninger, tross flere gode muligheter for nettopp det.

Lingard fortsetter storformen

Men Arsenal var ikke med i det hele tatt den første halvtimen av dagens kamp og ble regelrett overkjørt av «The Hammers».

Først scoret hjemmelagets formspiller Jesse Lingard etter på et flott skudd fra like utenfor Arsenals sekstenmeter. Kun to minutter senere sov Arsenal-forsvaret da Lingard tok et frispark hurtig. Han spilte fri Jarrod Bowen som fikk god tid og scoret fra spiss vinkel.

Etter 32 minutter dukket Antonio opp og gjord vondt til verre. Han headet ballen, som på vegen i retning mål traff lagkamerat Soucek, og gikk i mål. Dermed sto det 3-0 like etter halvtimen var spilt.

I STORFORM: Jesse Lingard har blomstret etter overgangen fra Manchester United til West Ham. Søndag hadde han både et fantastisk mål og en smart målgivende pasning mot Arsenal. Foto: Justin Tallis / AP

Så var det Arsenals tur. Først reduserte de etter et angrep bygget opp av Ødegaard som slo ut til Chambers, som slo inn til Lacazette. Han banket ballen i mål via Soucek, som fikk kreditert målet som selvmål.

Etter pause fortsatte Arsenal-presset. Nok en gang slo Ødegaard ut til Chambers. Denne gangen ble innlegget fra venstrebacken styrt i mål av Dawson i West Ham-forsvaret.

Til slutt slapp Ødegaard ballen til innbytter Nicolas Pépé. Han la inn til Lacazette, som headet inn utligningen til 3-3.

Både West Ham og Arsenal skapte sjanser og kunne fått med seg tre poeng på slutten av kampen. Ødegaard fikk et skudd blokkert og fant Pépé med en perfekt stikker. Ivorianeren mistet imidlertid balansen, og avsluttet midt på keeper.

Dermed endte kampen med poengdeling, noe som kan ha vært litt for lite for begge lag, som jakter plasseringer høyere på tabellen.