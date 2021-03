Ødegaard ble historisk - scoret sitt første Arsenal-mål

Molde-nedtur i Spania

Det så lenge bra ut for Erling Moe og Molde, som i flere perioder presset Granada.

Men en forsvarstabbe like før halvtimen spilt sørget for at Molina satte inn 1-0 for spanjolene.

20 minutter før slutt fikk Martin Ellingsen sitt andre gule kort, og dermed rødt kort.

Få minutter etter økte Granada ledelsen ved scoring av Roberto Soldado. Dermed endte det 2-0 i Granada, og Molde må gjøre en skikkelig jobb for å snu oppgjøret om en uke.