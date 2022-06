Dette skjer hvis Norge vinner gruppa i Nasjonsligaen

Det er en rekke scenarioer som kan gi norsk gruppeseier i Nasjonsligaen gruppe B4.

Hvis alt går Norges vei kan gruppeseieren sikres allerede lørdag 24. september. Da spiller Norge mot Slovenia klokken 18, mens Serbia tar imot Sverige i Beograd klokken 20.45 senere samme kveld.

Det er flere ulike kombinasjoner som gir norsk gruppeseier allerede før Serbia kommer til Ullevaal for siste gruppekamp 27. september.

Hva må til for å vinne gruppa:

Hvis Serbia taper mot Sverige i neste kamp, er Norge gruppevinner med poeng mot Slovenia. Da vil Norge ha 13 poeng (seier) eller 11 (uavgjort) mot Serbias 7 poeng når én kamp gjenstår.

Hvis Serbia spiller uavgjort mot Sverige, blir Norge gruppevinner med seier mot Slovenia. Da vil Norge ha 13 poeng mot Serbias 8 når én kamp gjenstår. Med serbisk seier mot Sverige og norsk uavgjort mot Slovenia vil Norge lede tabellen med ett poeng, som gjør at man vinner gruppa med poeng mot serberne på Ullevaal i siste kamp.

Hvis Serbia vinner mot Sverige, holder det med norsk poeng mot Serbia på Ullevaal i siste gruppespillskamp 27. september uansett hvordan det går for Norge mot Slovenia. Med serbisk seier og norsk tap i neste kamp vil begge lag stå med 10 poeng før gruppefinalen. Med poeng mot Serbia på Ullevaal vil Norge da bli gruppevinner på innbyrdes oppgjør etter å ha vunnet i Beograd i juni.

Hva skjer om Norge vinner gruppa?

La oss legge til grunn at Norge tar vare på det gode utgangspunktet og går til topps i Nasjonsligaens gruppe B4.

Hva skjer da?

Først og fremst sikrer det Norge en ekstrasjanse i playoff om den ordinære EM-kvaliken mislykkes i 2023. Da skal Norge møte en annen gruppevinner fra nivå B i Nasjonsligaen i playoff til EM våren 2024, med mindre alle gruppevinnerne på nivå B går til EM i den vanlige kvaliken. Da møter Norge det best rankede laget i Nasjonsligaen nivå B som ikke er klare for EM.

En gruppeseier gir også opprykk til nivå A i Nasjonsligaen. Det gjør at Norge vil møte Europas best rankede lag og være seedet på det øverste nivået når neste utgave av Nasjonsligaen skal spilles. Det skjer i 2024 og 2025 inn mot VM i USA, Canada og Mexico i 2026. Det norske fotballpublikummet vil da være sikret en rekke storkamper på nasjonalarenaen.

Som gruppevinner er Norge i stor grad sikret å bli seedet på nivå 2 når gruppene til den ordinære EM-kvaliken skal trekkes i Frankfurt 9. oktober. Uefa utgår fra Nasjonsliga-rankingen når seedingen skal avgjøres, og det gjelder for Norge å bli ranket blant de 20 beste nasjonene. En andreseeding gjør etter all sannsynlighet gruppa i EM-kvaliken i 2023 langt enklere. De to beste lagene fra hver kvalikgruppe går rett til EM, og det sier seg selv at sjansene for kvalifikasjon til EM øker når Norge kun har ett bedre ranket lag enn seg i gruppa.

En gruppeseier vil også, selv om det ikke er bekreftet av FIFA ennå, trolig gi Norge en enklere vei mot VM i 2026 fordi neste utgave av Nasjonsligaen trolig blir en del av den europeiske VM-kvaliken, slik den ble sist. Norge skal med gruppeseier i september spille Nasjonsliga-kamper mot antatt knallsterke nasjoner i neste turnering. Nasjoner som trolig vil kunne kvalifisere til VM uten å måtte benytte seg av ekstrasjansen Nasjonsligaen kan gi. Hvis man spiller på nivå A, slik Norge skal gjøre neste gang, øker dermed sjansen for å få en playoff-plass via Nasjonsligaen hvis den ordinære VM-kvaliken mislykkes.

HVA NÅ: Erling Braut Haaland og Norge har en glimrende sjanse til å vinne gruppa. Foto: JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN

Det er derfor mye i potten før Norges to siste kamper i Nasjonsligaen skal spilles i september.

Etter den strålende juni-samlingen er det ingen tvil om at Norge har funnet både selvtillit og ny giv før det hele skal avgjøres.

– Norges sjanser er på 80 prosent

Den svenske stjernejournalisten Erik Niva, kjent for sin gode penn i Aftonbladet og for den svært anerkjente When We Were Kings-podkasten, tror Norge nå endelig klarer å kvalifisere seg til et mesterskap igjen.

– Jeg vil si at Norges sjanser er på 80 prosent, men jeg tror fortsatt Sverige er på 75 prosent. Siden EM er utvidet nå, tror jeg begge går til et EM med 24 lag. Jeg tror Sverige klarer det, men jeg er enda litt mer sikker på Norge. Det skal være slutt på tørken nå, sier Niva til NRK.

Han har nemlig latt seg imponere stort av Norge i 2022.

– Over to kamper mot Sverige synes jeg Norge er klart bedre. Jeg synes Norge er bedre individuelt med Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og kanskje til og med Alexander Sørloth, men dere er også bedre kollektivt. Ståle Solbakken har kjørt sin greie over lengre tid, og det finnes en annen tydelighet. Det finnes en annen trygghet i systemet, mener Niva.

Så gjenstår det å se om det holder til mesterskap denne gangen.