Nye regler provoserer: – Det gjør sporten vår til latter

– Mange utøvere har gitt sin tilbakemelding. Vi vil bli tatt mer seriøst, så jeg håper dette var siste gang, sier den amerikanske hekkeløperen Shamier Little til NRK.

For under kontinentalcupen i tsjekkiske Ostrava var det særlig én ting som opptok utøverne: de nye og ulike måtene å gjennomføre flere av øvelsene på.

– Det gjør det nok mer spennende, men det gjør sporten vår til latter, en spøk, sier Little.

– De må forbedres. Vi som utøvere føler det er urettferdig, mener sørafrikanske Caster Semenya.

– Kan ikke ta oss selv så høytidelig

På 3000-meterene ble fire av åtte løpere eliminert ved spurtpunkt underveis. Det skapte tidvis kaos for mange.

– Hvis man kommer for å løpe en 3000 meter, men blir eliminert, så får man jo ingen tid en gang. For meg er det en skam, for vi må få sjansen til å fullføre et løp, argumenterer verdenseneren på mellomdistanse, Semenya.

3000 meter for herrer var preget av kamp for å unngå eliminasjon ved innlagte spurtpunkt. Du trenger javascript for å se video. 3000 meter for herrer var preget av kamp for å unngå eliminasjon ved innlagte spurtpunkt.

Henrik Ingebrigtsen var smart og slapp eliminering på 3000 meter, men han innrømmer at løpet ble helt annerledes. Han er likevel positiv til spenningen konseptet skaper.

– Det skaper litt underholdning på slutten av sesongen. Flesteparten av øvelsene har vi vel hatt siden starten av 1900-tallet, så det er greit å endre så lenge det ikke er i mesterskap. Alle er redde for det ukjente, slik vil det alltid være, men vi kan ikke ta oss selv så høytidelig at vi ikke kan prøve noe nytt, slår nordmannen fast.

– Det er fremtiden

Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) mener også det er på tide å fornye seg.

– Vi er nødt til å forsøke noe nytt, for ellers har vi tapt. Det er til det beste for utøverne, og det beste for publikum. Jeg synes det var veldig spennende. Eliminasjonsløp er fremtiden, mener president i Det europeiske friidrettsforbundet, Svein Arne Hansen.

Endringene i de tekniske øvelsene skapte også reaksjoner. Der gikk den beste fra hvert kontinent videre til semifinale, uavhengig av resultat, og så til finale for å kåre en vinner.

– Eliminasjon synes jeg var en nyvinning det går an å prøve videre, som løftet øvelsen litt, men jeg er mer skeptisk til det vi så i de tekniske øvelsene. Det var mer urettferdig, påpeker NRK-ekspert Vebjørn Rodal.

Det er Hansen enig i.

– Dette er ikke blitt tatt opp i styret i IAAF. Alle forbund har fått informasjon, men jeg visste ikke at de skulle gjennomføre det slik. Jo, vi har godkjent det, men ikke sett hva det innebar, så jeg mener at beste resultat må telle, understreker den europeiske friidrettspresidenten, som ikke metodene vil bli brukt i mesterskap på en stund.