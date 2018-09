Eldstebror Ingebrigtsen var spent før den uvanlige 3000-meteren i kontinentalcupen, hvor bare fire utøvere fikk lov til å fullføre.

– Det var mye armer og bein, i hvert fall på den måten jeg løp på. Men jeg var heldig og fant luker, sier Henrik Ingebrigtsen og gliser.

Ikke bare var nordmannen blant dem som kom seg helskinnet igjennom hver eneste spurt, han tok også en knallsterk tredjeplass i det tøffe heatet. Men det var nære på at det gikk galt flere ganger – og det allerede før første utslagsspurt.

– Jeg tror det er den ene afrikaneren som kommer på utsiden av meg, så skal jeg sperre ham og da bare dundret han rett inn i siden på meg, brøytet meg vekk og jeg mister balansen, forklarer 27-åringen.

– Passet oss bra

Det ble løpt i rykk og napp hele veien, og hver eneste spurt ble en kamp for ikke å komme sist over. Utøverne gikk inn i hverandre med både albuer, armer og bein.

– Og der er vi gode, påpeker Gjert Ingebrigtsen, og flirer.

– Henrik er god og smart teknisk, mente kommentator Jann Post.

– I et vanlig løp er det ikke lov med kontakt, men her kan de jo ikke diskvalifisere noen. Jeg angrer når jeg er der, på at jeg ikke økte farten litt tidligere, men jeg kan ikke ta ut alt på hver sprint hvis jeg skal holde helt ut, forklarer Henrik Ingebrigtsen selv.

Han hadde fått i «hjemmelekse å pugge reglene», og triksene han tok med seg etter å ha sett på løpene lørdag, så ut til å fungere.

– Denne type løp passet oss veldig godt. Det skal ikke bare løpes. Du må følge med og bruke hodet også, understreker Gjert Ingebrigtsen, som var meget godt fornøyd med sønnene.

FORNØYD: Trener og far Gjert Ingebrigtsen (t.v.) var imponert over Henrik Ingebrigtsens 3000 meter. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Irritert på formen

Paul Chelimo fra USA vant løpet på tiden 7.57,13, foran Mohammed Ahmed fra Canada. Ingebrigtsens tid ble 7.58,85.

– Det blir et helt annerledes løp, for spurtene tar så mye krefter. Du glemmer å puste og kommer i et annet modus. Det var vanvittig gøy, men jeg irriterer meg litt over at jeg ikke er i bedre form, forteller han.

Ingebrigtsen har slitt med skader i flere sesonger, og fikk en tung start på året. Avslutningen på friidrettsåret har derimot gått bedre enn mange forventet, med blant annet EM-sølv på 5000 meter.

– Jeg har løpt bedre enn jeg kunne håpet på mange distanser, men jeg ville løpt raskere på 1500 meter. Alt i alt har sesongen vært bedre enn både jeg og alle i teamet hadde turt å håpe på, men det er et evig jag for å bli bedre, mener Henrik Ingebrigtsen.

– Nå skal jeg hjem for å trene så jeg kan bli enda bedre neste år!