– Det har vært fælt. Jeg har hatt fryktelig vondt i magen og en del oppkast.

Skiskytteren gjorde en strålende helg i Hochfilzen for en uke siden med 5.- og 8.-plass. Med nye resultater i samme klasse, hadde OL-plassen vært betydelig nærmere.

Men skytebanen ble byttet ut med toalettet, og L'Abée-Lund måtte holde seg i sengen store deler av helgen.

Gjentakende problem

– Det var kjedelig. Jeg følte at kroppen var på gang, men nå fikk jeg en nedtur, sier han til NRK i Frankrike.

LANDSLAGSLEGE: Ola Berger. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

I stedet for en rolig natt før fredagens sprint ble det magesjau og toalettbesøk for 31-åringen fra Oslo.

L'Abée-Lund klarte å stable seg på beina til søndagens fellesstart. Det holdt i én runde, og så var han tom for krefter. Da endte han på en 29. plass på søndagens fellesstart, over fem minutter bak vinneren Martin Fourcade.

– Dette er tredje eller fjerde gangen. Det setter meg en god del tilbake. Nå blir det et par dager uten trening, så må jeg trene meg i gang igjen. Jeg vet ikke helt hva som er galt, sier L'Abée-Lund.

– Kan være mer mottagelig

Heller ikke landslagslegen Ola Berger har helt kontroll på hva som feiler ham.

– Når alle spiser samme maten, er det vanlig at alle blir syk. Vi har undersøkt det tidligere, og det kan være at magen hans er mer mottagelig, sier Berger til NRK.

Det passer svært dårlig når Henrik L'Abée-Lund kjemper om å komme seg til OL. Formen er ødelagt, og han må finne tilbake til verdensklasse-formen han hadde i Hochfilzen.

Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø er allerede selvskrevne, mens Emil Hegle Svendsen, med sin merittliste, viste solid form før han ble sjuk.

Samtidig vil også Ole Einar Bjørndalen, Erlend Bjøntegaard og Lars Helge Birkeland til OL.

– Det er en beinhard kamp. Det er hardt nok bare å kvalifisere seg til å gå renn etter jul, sier L'Abée-Lund.

For å unngå slike blemmer under mesterskap, tar Norge med seg egen kokk. Dermed har de full oversikt over hva skiskytterne putter i seg. Det er viktig for L'Abée-Lunds ømfintlige mage.

– Etter en matforgiftning er han klar igjen etter to-tre dager. Når han får et par gjennomkjøringer, er han i gang, sier Ola Berger.