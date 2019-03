NRKs tabelltips for eliteserien: Rosenborg vippes ned fra tronen

Carl-Erik Torp har laget NRKs tabelltips for Eliteserien, mens Morten Morisbak Skjønsberg har kommentert det. Hør hele tabelltipset her:

Rosenborg har vunnet eliteserien fire år på rad, men NRKs eksperter tror ikke at Eirik Horneland klarer å sikre klubbens femte strake seriegull. De tror seriegullet havner i Molde, selv om klubben nå har mistet Ole Gunnar Solskjær.

1. plass: Molde

Molde har hentet en rekke stjernespillere etter fjorårets andreplass. Erling Moe har overtatt ansvaret, og har med seg nysigneringer som Martin Bjørnbak, Eirik Ulland Andersen og Ohi Omoijuanfo. De har mistet en del spillere, men troppen ser ut som en av de sterkeste i eliteserien.

– De har gjort storeslem i overgangsvinduet. Dette laget har kjempekvalitet over hele linjen. De har veldig mye å spille på, med fart og kvalitet. Jeg mener de har den beste troppen. Jeg blir skuffet dersom Molde virkelig ikke er med i gullkampen hele veien inn, sier Torp.

– Molde var i fjor laget med klart høyest toppnivå, selv om de var altfor varierende. Magnus Wolff Eikrem har vært enormt god og er med videre. Det er allikevel et spenningsmoment at Ole Gunnar Solskjær nå ikke kommer tilbake. De har det høyest potensial i ligaen, forteller Skjønsberg.

NY HELT?: Ohi Omoijuanfo har gått fra Stabæk til Molde. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

2. plass: Brann

Lars Arne Nilsen har fått klubben tilbake dit de så gjerne ønsker å være, men det berømte seriegullet har enda ikke kommet hjem. Ledet lenge i fjor, men klarte ikke å holde på serieledelsen i en tøff høstsesong. Endte til slutt på tredjeplass, poenget bak Molde.

– Brann har overrasket meg de siste årene. Det var vondt for mange å møte Brann i fjor. Med signeringer som Kristoffer Løkberg og Petter Strand tror jeg det blir enda verre for motstanderne i år. Brann har kanskje ikke den sterkeste stallen, men de har jobbet systematisk og forutsigbart, så de vet hva de skal. Derfor har jeg plassert de over Rosenborg, forteller Torp.

– Jeg er litt usikker på om de kommer så høyt. Det de var best på var den defensive strukturen, men de så mye verre ut på høsten. Finner de frem til den defensive tryggheten, og litt mer ut av det offensive, da blir de nok et lag å regne med i toppen, sier Skjønsberg.

KJEMPER OM GULL: Trener Lars Arne Nilsen og kaptein Vito Wormgoor var lenge i gullkampen i fjor. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

3. plass: Rosenborg

De har vunnet eliteserien de siste fire årene, i fjor vant de også cupen. Svært mye bråk rundt fjorårets trenerskifte, men de fikk omsider på plass Eirik Horneland. Etter en rekke svake resultater leverte RBK en enestående generalprøve med 3-0-seier over sterke IFK Norrköping. Foreløpig usikkerhet rundt Bendtner, det kan bli et problem for Horneland.

– Jeg slenger ut en liten brannfakkel her. Jeg føler ikke at Horneland passer helt inn. De er litt på kollisjonskurs med stilarter her. Man ønsker å gjøre andre ting enn det Rosenborg historisk er gode på. Med jobben Molde og Brann gjør, tror jeg at Rosenborg og Eirik Horneland kommer til å slite med å holde følge, sier Torp.

– Det har gått veldig dårlig i treningskampene. Det blir spennende å se om Horneland klarer å få inn et godt offensivt system. De har hentet noen gode spillere i tillegg, så jeg er veldig spent på Rosenborg, forteller Skjønsberg.

STJERNE: Interessen rundt Nicklas Bendtner er enorm. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

4. plass: Vålerenga

Nådde akkurat målet om å ende blant topp seks i fjor. Deila ytret et ønske om kontinuitet, men ti spillere har forsvunnet ut dørene på Valle, blant annet toppscorer Sam Johnson og stopperkjempe Felipe Carvalho. Inn har Deila hentet flere spennende spillere i Matthías Vilhjálmsson, Herolind Shala, Johan Lædre Bjørdal og Deyver Vega.

– Her er det sikkert mange meninger, men jeg tror Vålerenga kommer til å ha en god sesong i år. Først og fremst syns jeg de har gjort gode signeringer. Jeg syns de har sett ganske bra ut og de har flere strenger å spille på. Jeg forventer at de skal være der, så derfor har jeg plassert de på 4. plass, forklarer Torp.

– Det er et press på Ronny Deila i år. Han må nesten lykkes i år hvis han skal beholde jobben. Vålerenga har savnet de stabile, rutinerte spillerne. De er nødt til å bli mer stabile. Jeg ville ikke satt de så høyt, men det blir tett der, sier Skjønsberg.

VIF-SJEF: NRK tror Ronny Deila og Vålerenga kommer til å kjempe om medaljer. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

5. plass: Sarpsborg 08

En enestående sesong i Europa i fjor, men i eliteserien ble det «bare» åttendeplass. Etter flere strålende sesonger er forventningene store til trener Geir Bakke, som er ventet å kjempe om medaljer.

– De kommer til å opptre bedre i Eliteserien i år. I fjor var det mye fokus på Europligaen, mens i år har de bare serien å konsentrere seg om. De er nødt til å steppe opp, men det tror jeg at de klarer. De har mistet noen svært viktige spillere, men Thomas Berntsen har hentet gode, ukjente spillere før, så det blir spennende å se. Jeg håper og forventer at de byr litt mer på seg selv i år, men tror ikke det holder til mer enn 5. plass, sier Torp.

– Alle er imponert over hvordan Sarpsborg 08 har bygget klubb de siste årene. Det var fantastisk i Europa i fjor. Det har vært mange utskiftninger, men de er alltid spennende, forteller Skjønsberg.

SUKSESS: Geir Bakke har levert svært gode resultater som Sarpsborg 08-trener. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

6. plass: Haugesund

Kjempet lenge om medaljer i fjor, men har mistet viktige David Akintola og trener Eirik Horneland, begge til Rosenborg. Jostein Grindhaug er tilbake som hovedtrener, og har en formidabel jobb med å følge opp fjorårets medaljejakt i Haugesund.

– Jeg mener at dette er litt optimistisk på Haugesunds vegne. De har mistet Horneland og Embeland til Rosenborg, i tillegg har de mistet flere spillere som har vært bærebjelker. Kontinuiteten som har vært styrken, er litt svekket, mener Skjønsberg som ikke er helt enig med sin kollega.

– De har fått inn Jostein Grindhaug, noe som skaper glød og optimisme. For meg er Haugesund et vanskelig lag å spå, men det er et lag som i utgangspunktet alltid har vært vanskelig å slå. De liker å være litt underdogs og har gjort noen spennende signeringer, blant annet Martin Samuelsen. Jeg tror Haugesund kan overraske i år igjen, sier Torp.

TILBAKE I NORGE: Martin Samuelsen spiller for Haugesund i 2019. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

7. plass: Odd

Keeper Sondre Rossbach signerte nettopp ny avtale, og kommer trolig til å redde mange poeng i Skien i år. Spennende angrepsrekke med Torgeir Børven og Elbasan Rashani, hvis de klarer å levere. Høyreback Espen Ruud ble toppscorer med åtte mål i fjor, blir viktig i 2019.

– Odd er et lag som er vanskelig å spå. De har en tydelig spillestil, men det største spørsmålet er hvem som kan skåre målene. Jeg har troen på at Torgeir Børven på topp kan få til dette i år. De har også hentet inn Sander Svendsen, som må levere dersom de skal klare en 7. plass, mener Torp.

– Jeg ville nok kanskje satt de litt lavere. Jeg var ikke imponert over Odd i fjor, og tror ikke at de kommer til å gjøre det så mye bedre i år, sier Skjønsberg.

TOPPSCORER: Espen Ruud banket inn åtte mål for Odd i fjor. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

8. plass: Kristiansund

Overrasket enormt med femteplass i fjor, og Christian Michelsens menn har etablert seg som et solid lag i eliteserien. Få store profiler inn, men har beholdt rutinen som har bidratt til suksess de to siste sesongene. Mistet keeper Sean McDermott til rumensk fotball før han noe sensasjonelt gjorde comeback i nordvest like etter.

– Det er ikke et lag hvor man tenker «her er det mange gode spillere», men det er solide spillere. De legger ned en vanvittig jobb. Michelsen har fått en god kultur i klubben. De kommer til å bite beinhardt fra seg i år og. Derfor har jeg satt de på en 8. plass, sier Torp.

– De har forbedret seg hvert år siden de ble stiftet i 2003. Jeg er veldig imponert over det de har bygget opp, forteller Skjønsberg.

KBK-HÅP: Trener Christian Michelsen håper kaptein Dan Petter Ulvestad skal bidra til ny suksess for KBK i 2019. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

9. plass: Lillestrøm

Spinnvill generalprøve mot Vålerenga, en kamp som endte 4-4. Thomas Lehne Olsen og Arnor Smarason må levere mål og målgivende, mens Frode Kippe (42) fortsatt styrer forsvaret. Trener Jörgen Lennartsson har hentet en spennende mann i Montserrats landslagsspiller Alex Dyer (28).

– Jeg tenker at de får en bedre sesong i år enn i fjor. Nå har de ligget nede i bunn der og kjempet. De klarte å snu det i fjor og fikk inn en ny trener. De har gjort noen viktige signeringer og de kommer til å spille en mer ambisiøs fotball, forteller Carl-Erik Torp som tipper LSK på en 9. plass.

– Lillestrøm rykker aldri ned, det beviste de i fjor. De har beholdt Arnór Smárason, det er viktig, sier Morten Morisbak Skjønsberg.

RUTINERT: Frode Kippe (til høyre) sammen med trener Jörgen Lennartsson. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

10. plass: Strømsgodset

Eliteseriens store negative overraskelse i fjor; de var spådd som et av topplagene, men endte opp med å kjempe for å unngå nedrykk. Reddet plassen i siste serierunde, og forventninger er betydelig lavere i Drammen i år. Har mistet Fransisco Junior, Eirik Ulland Andersen og Tokmac Nguen.

– Godset skal ha som ambisjon å havne på øvre halvdel, men jeg tror de kan slite med det. I fjor tenkte jeg de skulle kjempe om medalje. Det var skivebom. I vinter har de heller ikke sett særlig bra ut, sier Torp.

De har mistet flere viktige offensive spillere. Bjørn Petter Ingebrigtsen-effekten uteble i fjor, så jeg er veldig spent på å se om han får det til i år, forteller Skjønsberg.

VARIABEL: Godsets Mos Abdellaoue spilte cupfinale og holdt på å rykke ned i fjor. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

11. plass: Tromsø

Leverte en knallsterk vårsesong i fjor, men hadde en forferdelig høst og endte som nummer ti. Trener Simo Valakari har mistet viktige Gjermund Åsen til RBK siden fjoråret, og hadde en lei generalprøve med 2-4-tap mot Bodø/Glimt.

– De kommer til å savne nøkkelspillere som Magnar Ødegaard og Gjermund Åsen, samtidig har de hentet inn en del nye som kan bli spennende, sier Skjønsberg.

– Tromsø hadde en fantastisk start i fjor. Simo Valakari er en fantastisk trener. Han har en aura og får spillerne til å ha troen på det han vil få til. De er ekstremt ambisiøse, men de var svært svake i hørsten og har hatt dårlige resultater i vinter. Det er derfor jeg setter de på en 11. plass, forteller Torp.

PROFIL: Trener Simo Valakari er en populær mann i Tromsø. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

12. plass: Ranheim

Ingen forventet noe av Ranheim i fjor, men blåtrøyene fra Trondheim endte på en sensasjonell syvendeplass. Trener Svein Maalen har sluppet flere viktige spillere, og har ingen økonomiske muskler til å matche konkurrentene. Blir vrient å følge opp fjorårets suksess.

– I all verden for en start de hadde i fjor. De vant det som var, men vant bare tre kamper etter 2. juni i fjor. I tillegg er den andre sesongen vanskelig, sier Skjønsberg.

– De hadde rykket ned uten den vanvittige starten. Det er det vi må se trenden av. Jeg tror de kommer til å holde seg, men jeg er spent på hvordan det mannskapet skal klare å ta fatt på en andresesong dersom de ligger i bunn fra starten av, forteller Torp.

OVERRASKET: Ranheim-trener Svein Maalen leverte fjorårets store overraskelse i eliteserien. Foto: Kjartan Ovesen / NRK

13. plass: Bodø/Glimt

Rotet bort fryktelig mye poeng med å spille uavgjort i fjor. Hele 14 Glimt-kamper endte uavgjort i fjor. Laget endte på 11. plass, har gjort sakene sine meget bra i treningskampene, faktisk best av samtlige i eliteserien. Har vunnet åtte av ni kamper, blant annet meget sterk 2-0-seier mot Brann.

– Med tanke på det de har levert i sesongoppkjøringen, kan de overraske. Jeg synes det er helt naturlig å plassere de på 13. plass. De har mistet to veldig sentrale spillere i Martin Bjørnbak og Kristian Fardal Opseth. Allikevel har de noen spennende spillere som gjør at jeg tror at de kan holde seg, forteller Torp.

– De satser på overganger og er vonde å møte, men jeg tror de får det tøft i år også. Jeg tror de akkurat klarer seg. Det blir allikevel ikke lett, sier Skjønsberg.

BORTE: Martin Bjørnbak var en bauta for Glimt-foprsvaret i fjor, men spiller nå for Molde. Foto: Mats Torbergsen / NTB scanpix

14. plass (kvalik): Viking

Rykket ned fra eliteserien etter en fæl, fæl sesong for to år siden. Siden da har det vært store utskiftinger i Stavanger, og det er nesten et helt annet mannskap som nå skal kjempe for å holde plassen. Arbeidsjernet Tommy Høiland på topp kommer garantert til å hisse på seg noen motstandere.

– Jeg har satt de på kvalikplass. Det har vært usikkerhet rundt spillere, det har vært litt skader. Viking kommer til å få det tøft, sier Torp og fortsetter:

– For meg er Viking en av de fem store, så det er litt rart for meg at de skal kjempe i bunnen. De har spillere med erfaring som har vært der før, men ellers er det en del unge spillere og en del usikkerhetsmomenter.

– Jeg tror også at de kommer til å slite nede på tabellen, sier Skjønsberg.

LAGBILDE: Dette er Vikings tropp for 2019-sesongen. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

15. plass (nedrykk): Stabæk

Henning Bergs menn var fryktelig nære nedrykk i fjor, og endte på kvalifiseringsplass. Da slo de Aalesund 2-1 sammenlagt og berget med det plassen. Har den yngste troppen i eliteserien, i tillegg til rutinerte Vadim Demidov og nysignerte Daniel Braaten. Mistet Ohi Omoijuanfo til Molde like før seriestart.

– Det er liten tvil om at Stabæk kommer til å få det tøft også i år. Det positive er at de er vant til å ligge nede der, men jeg skjønner jo at Torp setter Stabæk langt nede. Selv ville jeg gått kanskje et eller to steg opp, sier Skjønsberg.

– Det er ikke tvil om at det blir jevnt i bunnen. Jeg ble ekstremt imponert over sluttspurten deres i fjor. Jeg er veldig pro talentutvikling, men det holder ofte ikke helt inn med for mange unge. Jeg tror de kommer til å savne blant annet Ohi Omoijuanfo som var viktig i det oppbyggende spillet, forteller Torp som har satt Stabæk på nedrykk.

UNGT: Henning Berg sammen med kaptein Andreas Hanche-Olsen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

16. plass (nedrykk): Mjøndalen

Tilbake i eliteserien etter tre år på nivå to. Sist gang rykket Mjøndalen rett ned, og optimismen rundt bruntrøyene er ikke veldig mye større i år. Skader på begge keeperne har tvunget Mjøndalen til å hente to nye burvoktere like før sesongstart.

– Sist gang de var oppe, var det veldig kjedelig fotball. Nå har de lagt om litt og prøver å spille litt mer. Jeg syns det er litt tynt i rekkene, men også en god gjeng som kan få til noe. Men er det godt nok? Nei, mener Skjønsberg.

– De har jobbet målbevisst for å rykke opp igjen, de skulle opp i toppen igjen, det har de klart. Det er sterkt, men når man ser igjennom laget så er det veldig åpenbart at de får en tøff sesong. Jeg tror ikke at de har sjans, forteller Torp.

PROFIL: Christian Gauseth er en av Mjøndalens største profiler. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

