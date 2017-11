NRKs kommentatorer: – Sverige kan skape problemer for Norge

Lørdag 2. desember er det duket for Norges første kamp i håndball-VM i Tyskland.

NRK sender alle Norges oppgjør direkte på radiokanalen NRK Sport, og i den anledning har kommentator Patrick Sten Rowlands og ekspertkommentator Geir Oustorp tatt en grundig gjennomgang av Norges innledende kamper i mesterskapet.

Norges VM-tropp i håndball Ekspandér faktaboks Målvakter: Kari Aalvik Grimsbø, Györ Katrine Lunde, Vipers Bakspillere: Emilie Hegh Arntzen,Vipers Emilie Christensen, Larvik Helene Gigstad Fauske, Midtjylland Veronica Kristiansen, Midtjylland Amanda Kurtovic, Bucuresti Nora Mørk, Györ Stine Bredal Oftedal, Györ Kantspillere: Camilla Herrem, Sola Marit Røsberg Jacobsen, Byåsen Stine Ruscetta Skogrand, Silkeborg-Voel Sanna Solberg, Esbjerg Linjespillere: Kari Brattset, Vipers Vilde Ingstad, Esbjerg Heidi Løke, Storhamar Trenere: Thorir Hergeirsson, landslagssjef Mia Hermansson Högdahl, landslagstrener Mats Olsson, keepertrener

Norge - Ungarn

Spilles lørdag 2. desember kl. 20.30.

Fakta: Ungarn kom seg til VM ved å slå Slovakia i playoffen. Ungarns danske trener Kim Rasmussen er en merittert mann som også er i ferd med å få skikkelig sving på Ungarn. Han holdt følge med Norge i oppkjøringsturneringen på Sotra og Ungarn ledet til pause. Laget er ofte best i starten av mesterskapene og spiller fysisk tøft i forsvar.

Spillere å se opp for: Anita Gørbitz, Nadine Schatzl og Aniko Kovacsis.

Kommentatorenes vurdering:

Rowlands: Jeg syns Ungarn så bra ut forrige uke. De spilte gode kamper mot både Russland og Norge selv om de kom til kort. Venstrekanten Nadine Schatzl har tatt steg og hvis spillere som Kovacsis, Gørbitz og Szollosi-Zazsik klarer å få opp treffsikkerheten blir de farlige.

Oustorp: Ungarn har mange gode enkeltspillere, men sliter med samspillet. De blir styrket om Tomori rekker mesterskapet etter kneskade. Jeg tror de kommer til å plage Norge med gode taktiske grep fra benken, men samtidig virker de litt dårlig trent. Laget ledet i 2. omgang mot Norge med fem mål men endte med å tape med fem.

Kommentatorenes tips:

Rowlands: Norge vinner med 5 mål.

Oustorp: Norge vinner med 5 mål.

Argentina - Norge

Spilles søndag 3. desember kl 20.30.

Fakta: Norge har kun møtt Argentina to ganger. Sist i 2013 da Norge vant 37–18 i VM i Serbia. Kampen i 2003 endte 45–13.

Spillere å se opp for: Manuela Pizzo, Luciana Mendoza og Rocio Campiglo (om hun er med).

Kommentatorenes vurdering:

Rowlands: Argentina er fortsatt milevis unna sine søramerikanske kollegaer i Brasil. Laget er regelmessig i VM, men kun fordi nivået i Sør-Amerika fortsatt er lavt. Kom seg til finalen i De panamerikanske leker, men tapte hele 38–20 mot Brasil i finalen. Det viser forskjellen. Troppene er ikke endelige ennå, men foreløpig er ikke toppscoreren fra De panamerikanske lekene, Rocio Campigli, i VM troppen. Det vil være et stort tap.

Oustorp: Dette blir en kasteball for Norge. Argentina er fortsatt ikke gode nok og Norge kan rullere mye på mannskapet.

Kommentatorenes tips:

Rowlands: Dette vinner Norge enkelt. Spillere som Ingstad, Christensen og Fauske kan fort få spilletid her. Norge vinner med 17 mål.

Oustorp: Norge vinner med over 10 mål.

Polen kan bli en tøff motstander. På bildet Kinga Grzyb. Foto: Pedja Milosavljevic / AFP

Norge – Polen

Spilles 5. desember kl 20.30.

Fakta: Polen kvalifiserte seg ikke for VM, men fikk utdelt wildcard av Det internasjonale håndballforbundet. Polen var det best rangerte laget som ikke kvalifiserte seg til VM.

Spillere å se opp for: Karolina Kudlac-Glock, Katarzyna Janiszewska, Kinga Grzyb og Alezandra Zych.

Kommentatorenes vurdering:

Rowlands: Polen har levert kjemperesultater den siste uken. I oppkjøringen til VM har de slått både Romania og Brasil med klar margin. Nå er det selvsagt vanskelig å vite hvor mye alle lag legger i treningskamper, men resultatene er uansett overraskende. Karolina Kudlac-Glock blir en viktig nøtt for det norske forsvaret å knekke. Tysklandsproffen skal spille på sin egen hjemmebane i Bietighem og sammen med Kinga Grzyb og Monika Kobylinska kan de bli farlige. Mangelen på keeperredninger kan bli det som feller Polen i jevne kamper.

Oustorp: VM-oppkjøringens beste lag med sterke resultater. Har vært i semifinalen i to av de siste tre mesterskapene med Kim Rasmussen som trener (nå trener i Ungarn). Har gode kantspillere og er en nasjon i framgang, men grunnivået er fortsatt dårligere enn Norges.

Kommentatorenes tips:

Rowlands: Her tror jeg faktisk at det kan bli jevnere enn folk tror. Litt avhengig av hvordan lagene har gjort det i de andre kampene. Jeg tror likevel Norge vinner – så vidt. Med to mål.

Oustorp: Norge vinner med mellom fem og 10 mål.

Tsjekkia - Norge

Spilles torsdag 7. desember.



Fakta: Norge har historisk hatt et veldig godt tak på Tsjekkia og har ikke tapt mot de siden 1986. 22 kamper uten tap. Møttes sist i hovedrunden i Sverige når Norge vant 35–24.

Spillere å se opp for: Iveta Luzomova.

Kommentatorenes vurdering:

Rowlands: Tsjekkia skal være noen hakk for svake for Norge. I oppkjøringen til VM tapte de i forrige uke mot Norges nest beste jenter – rekruttlandslaget – med sifrene 16–25. Iveta Lusomova er toppscorer i mesterligaen så langt i år med hele 50 mål for hennes tyske klubb Thuringer. Men selv med et par andre gode spillere i Hrbkova og Knedlikova blir hun for alene.

Oustorp: Det norske rekruttlandslaget slo Tsjekkia med ni mål sist helg og Norges beste jenter kommer til å bruke Tsjekkia som rundingsbøyer. Norge kan bruke kampen til å rullere på mannskapet.

Kommentatorenes tips:

Rowlands: Her våger jeg meg frampå med en storseier. Jeg tror Norge kontrer Tsjekkia i senk og vinner med 11 mål.

Oustorp: Norge vinner med mellom fem og 10 mål.

Sveriges stjerne Isabelle Gulldén. Foto: Jonas Ekströmer/tt/tt / NTB scanpix

Norge - Sverige

Spilles 8. desember kl 20.30.

Fakta: Kommer til VM med en svært rutinert tropp. Norge har ikke tapt for Sverige på de siste tre kampene. Sist Norge tapte stilte man med en tilnærmet B-tropp. Norge vant 33–20 i OL-kvartfinalen sist lagene møttes.

Spillere å se opp for: Isabelle Gulldén, Nathalie Hagman, Johanna Westberg og Anna Lagerquist.

Kommentatorenes vurdering:

Rowlands: Jeg syns Sverige er spennende! Det er et lag som absolutt kan skape problemer for Norge, men inntrykket er at det ofte blir mye prat før kampene mot Norge og altfor mye fokus på at man endelig skal slå Norge. Da mister man litt fokuset på eget spill. Johanna Westberg har vært fantastisk for Nykøbing i mesterligaen i år. Og med CSM Bucuresti-trioen Sabina Jacobsen, Nathalie Hagman og ikke minst Sveriges store stjerne Isabelle Gulldén i form, så kan dette bli et stort mesterskap for svenskene.

Oustorp: Dette svenske laget ligner veldig på det laget som mislykkes på hjemmebane i EM for ett år siden. De er veldig avhengige av Gulldén. Fortsetter Westberg den fine utviklingen hun har hatt i mesterligaen i år, og klarer streken Lagerquist å levere som under forrige mesterskap blir de farlige.

Kommentatorenes tips:

Rowlands: Jeg tror det blir tøft for Norge. Denne kampen kan fort avgjøre om man blir nummer en eller to i gruppen. Jeg tror faktisk Sverige kan overraske og tipper uavgjort, men Norge som gruppevinner.

Oustorp: Norge vinner en jevn kamp.