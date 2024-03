Sagosen utvist da Norge kvalifiserte seg til OL

De norske håndballherrene vant mot Ungarn lørdag kveld og er dermed klare for OL i Paris til sommeren.



– Det er fantastisk. Vi har jobbet hardt for dette. Jeg syns vi spiller god håndball. Det er stort for oss som gruppe å få være med i OL, det er det største en utøver kan være med på, sier Sander Sagosen til NRK etter kampen.



Det norske laget tok ledelsen tidlig og hadde stort sett god kontroll på kampen. Til tross for at Sander Sagosen fikk tre to-minuttere, og dermed fikk rødt kort, vant Norge 29-25.



– Jeg var litt heit og går inn i en duell. Jeg skal kanskje ikke gå inn der og ta den duellen, selv om jeg ikke er helt enig i utvisningen. Men gutta gjorde jobben. Forsvarsspillet er fantastisk.



Torsdag slo de Portugal og med dagens seier har de vunnet mot de to antatt største konkurrentene i kampen om OL-billett. Søndagens kamp mot Tunisia blir dermed ubetydelig for håndballherrene.



Det er tredje gang Norge kvalifiserer seg til lekene. i 2021 ble de nummer syv i turneringen, mens de i 1972 ble nummer ni.