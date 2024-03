Historisk beslutning: Birken flyttes for første gang

Braathen inngår samarbeid med Reitan-konsernet - snakker ut om grov hets

Lucas Braathen vedkjenner at han fikk uakseptabel hets etter å ha tatt beslutningen om å kjøre for Brasil. Nå vil han bidra til større inkludering i idretten.

Det sa Braathen da han torsdag presenterte sin nye sponsoravtale med Reitan-konsernet på Ullevaal stadion.

Avtalen som er inngått handler blant annet om å sette utenforskap og inkludering i idretten på dagsorden.

Alpinstjernen sier han selv har mottatt tøffe tilbakemeldinger etter at han besluttet å gjøre comeback.

– Det var hets rundt den nye nyheten, og det som er skremmende å se, er at det ikke handlet om det var et godt eller dumt valg. Muligheten ble benyttet til å spre hets i sosiale medier til meg ved å si slike ting som at dette eventet ble gjort for at jeg skulle komme ut som transe, og at jeg skulle representere det norske kvinnelaget, sier Braathen.

Til NRK sier han at det har vært mange nettroll «uten ryggrad», men forteller også at det har vært mye fra alpinmiljøet.

– Jeg tror idretten har tatt meg imot på både godt og vondt. Stort sett har ikke jeg fått oppleve annet enn bare masse støtte og kjærlighet. Jeg føler i hvert fall at folk flest setter pris på at jeg bare er den jeg er. Det er klart at en av de prisene man må betale ved å åpne seg for offentligheten som en offentlig person er at du må være klar for å bli kritisert og at folk ikke liker deg. Det er klart at når den hetsen kommer, så kan den være ganske brutal. Det er noe man må lære seg å leve med, men jeg mener i hvert fall at man ikke skal lære seg å akseptere, sier Braathen. (NRK/NTB)