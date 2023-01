Kleveland tok X Games-gull

Marcus Kleveland var best av samtlige i nattens X Games-finale i Big Air på snøbrett. Han endte med 96 poeng etter å ha fått 49 og 47 poeng for sine to beste runder.

Takeru Otsuka tok sølv med 90 poeng, mens Yiming Su tok bronsen med 87 poeng.