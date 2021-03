NRK-opptelling: Toppklubbene vil utsette Qatar-vedtak

Qatar-VM har vært det store temaet i Fotball-Norge etter at Tromsø IL ba Norges Fotballforbund (NFF) om å boikotte mesterskapet i 2022 Eliteserieklubben mener at dialog med Qatar ikke har vært et sterkt nok virkemiddel så langt.

En ringerunde NRK har gjort viser at et overveldende flertall av klubbene vil utsette boikott-beslutningen til etter fotballtinget på søndag.

– Vi ønsker den mest kraftfulle løsningen norsk fotball kan stå bak. Per nå er vi ikke presentert et godt nok alternativ til en boikott søndag, sier Tromsø-leder Øyvind Alapnes til NRK.

Flertallet vil ha ekstraordinært ting

Fredag ettermiddag samles klubbene i eliteserien og 1. divisjon til årsmøte i Norsk Toppfotball. Qatar-boikott er ikke en del av agendaenden, men det er forventet at det blir diskutert mott slutten av møtet. Der kan klubbene for eksempel enes om å utsette et vedtak om Qatar-boikott til senere enn søndagens fotballting.

VAR FØRST: Den første klubben som ytret ønske om boikott var Tromsø IL og Øyvind Alapnes. Foto: Fabian Ubeda / NRK

Av de 22 klubbene NRK har fått svar fra før møtet, sier 18 klubber at de vil utsette avgjørelsen om boikott til et ekstraordinært ting på et senere tidspunkt. De resterende har ikke bestemt seg eller vil ikke si hva de har besluttet.

Totalt på tinget kommer et sted mellom 220 og 240 delegater ifølge Knut Bjørn Nordheim, som er arrangementskonsulent. De norske klubbene på herrenes tre øverste nivåer, og kvinnenes to øverste nivåer har mulighet til å stille to delegater hver.

– Ikke alle toppklubbene stiller, men det store flertallet er der. Det er et fåtall som ikke kommer, sier Nordheim.

Skal boikotten gå igjennom på fotballtinget søndag, må det fremmes som et benkeforslag, og det forslaget må få to tredjedels flertall hvis det skal tas opp til diskusjon.

Hvis de 18 klubbene velger å stemme slik de hevder, vil det si at de kan ha potensielt 36 av inntil 240 stemmer for et ekstraordinært møte om Qatar senere.

Ønsker avgjørelse før sommeren

NFF kommer til å be om et ekstraordinært ting senere om Qatar-boikott, men det er foreløpig ikke klart når de vil avholde et slikt ting.

Tidligere har NFF ytret et ønske om å ha et ekstraordinært ting i høst, mens Tromsø og Vålerenga har sagt til VG at det blir for sent. De andre Eliteserieklubbene NRK har vært i kontakt med har ikke gjort seg opp en mening om når tinget burde være, foruten Brann som sier de vil støtte et ekstraordinært ting i mai.

KONTROVERSIELT: Kahlifa International Stadium i Doha i Qatar under byggingen. Foto: NASEEM ZEITOON / Reuters

– Kommer det opp forslag om plan for boikott i mai, så støtter vi det, sier Branns styreleder Birger Grevstad.

Tromsøs initiativ kom med bakgrunn i flere rapporter om uverdige arbeidsforhold for tilreisende arbeidere knyttet til byggingen av fasilitetene til VM, senest The Guardians rapport om at 6500 fremmedarbeidere har dødd siden Qatar fikk tildelt VM i 2010.

Torsdag presenterte VG en kartlegging som viste av sju av 16 eliteserieklubber støtter forslaget om boikott.

Debatten mellom NFF og de som er for boikott går på hva som er beste virkemiddel. Fotballforbundet har selv sagt at valget av Qatar som vertsnasjon for VM var galt og aldri skulle skjedd, og de har kritisert både FIFA og Qatar for brudd på menneskerettighetene. Men der Tromsø har gått i bresjen for en fullstendig boikott av mesterskapet, vil forbundet ha dialog og muligheten til å påvirke gjennom mesterskapet.