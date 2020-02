NRK og TV 2 sikrer rettighetene til å vise skiskyting til 2030

– Vi er glade for at vi sammen har klart å sikre skiskyting på frie og åpne kanaler for publikum i Norge. Slik rettighetsmarkedet har utviklet seg, er det krevende for en allmennkringkaster som NRK å kjøpe de største rettighetene alene. Denne avtalen gir oss fortsatt en sterk posisjon på vintersport i 10 år framover, sier Thor Gjermund Eriksen.

Det er NRK som i dag har skiskytterrettighetene fram til vinteren 2021/2022. Den nye avtalen inneholder også en mulighet for forlengelse til 2030.

– Skal løfte skiskyting

Avtalen innebærer at NRK og TV 2 skal dele rettighetene til å sende skiskyting i fireårsperioden.

– Skiskyting er en svært attraktiv TV-idrett, så vi ser virkelig frem til å vise dette på våre plattformer i årene som kommer. At våre to allmennkringkastere sammen sikrer seg denne rettigheten, er utelukkende positivt for norske TV-seere, sier administrerende direktør og sjefredaktør Olav T. Sandnes i TV 2.

Eriksen forklarer at prisene for sportsrettigheter har blitt så høye, at det var naturlig for de to allmennkringkasterne å samarbeide.

– Det er mye viktigere for det norske publikummet at vi sikrer oss disse rettighetene, slik at innholdet blir fritt tilgjengelig, enn at det kommer en global «storspiller» og tar dem. Nå skal vi løfte skiskyting sammen. Publikum skal få merke at tilbudet skal bli enda bedre fremover, sier Eriksen.

Foto: Berit Roald / Berit Roald

Fordeling ikke avklart

Den nye avtalen inneholder 56 verdenscuprenn per sesong til og med 2025/2026-sesongen, i tillegg til årlig VM med 12 øvelser hvert år (unntatt OL-år).

I tillegg inneholder avtalen rettigheter til å sende EM hvert år, i tillegg til junior-VM og ungdoms-VM. På toppen av dette kommer åtte helger med IBU-cup hver sesong.

Hvordan NRK og TV 2 skal fordele innholdet er ikke avklart ennå.

– Det aller viktigste nå har vært å få signert denne langsiktige avtalen, fordelingen vil vi komme tilbake til. Vi har gode erfaringer fra vårt samarbeid om EM og VM i fotball, og vi har store ambisjoner om å løfte skiskyting ytterligere på alle plattformer til beste for publikum, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen og TV 2-sjef Olav T. Sandnes i en felles pressemelding.

Olle Dahlin, president i IBU (Det internasjonale forbundet for skiskyting), understreker at det viktigste for IBU er et langsiktig samarbeid med mediehus som vil utvikle skiskyting, og som kan formidle dette til et stort publikum.

– NRK har gjennom 20 år gjort nettopp dette. Vi har stor tro på at NRK og TV 2 sammen vil gjøre produktet enda sterkere, sier Dahlin.

NRKs rettighetssjef Runar Østmo er også strålende fornøyd med avtalen.

– Dette er utrolig gøy og tilfredstillende, det har vært lange forhandlinger, men IBU var tidlig tydelig på at bred eksponering på allmennkringkastere var viktig. Da ble forhandlingene fokusert på hvordan vi kunne finne gode løsninger og muligheter som gavnet alle tre parter; IBU, NRK/TV2 og publikum. Nå skal vi sammen prestere og levere, sier han.