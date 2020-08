Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Ingrid Syrstad Engen spelte heile finaletapet mot Lyon. Sjølv om dei regjerande meistrane vart for sterke, synest ikkje NRKs fotballekspert Morten Morisbak Skjønserg at midtbanespelaren gjorde seg bort blant eliten.

– Dette er det ypperste av fotballkvalitet i verda, så det er ganske stort at Ingrid Syrstad Engen er på midtbanen til Wolfsburg, seier han og legg til at Engen har teke enorme steg sidan overgangen frå LSK Kvinner.

– Utfallet av kampen var fortent, men det var inga overkøyring. Sjølv om Lyon framleis er best, ser vi at laga i sjiktet under dei nærmar seg, legg han til.

– Burde vore modigare

Etter kampen fortalde Wolfsburgs danske stjernespelar Pernille Harder kva ho sakna i førsteomgang.

– Dei er best gjennom heile kampen, men vi pressa dei godt i andreomgang då vi våga å vere modigare. Hadde vi vore det frå start kunne alt sett annleis ut, seier ho til Viasat etter kampen.

Pernille Harder meiner Wolfsburg kunne hatt ein betre inngang til kampen. Foto: Villar Lopez / AFP

– Ein speler finalar for å vinne dei, og det er skuffande å ikkje vinne. Vi jobba veldig hardt for sjansane våre. Det trong ikkje Lyon å gjere, legg Harder til.

– Dette vil ikkje skje igjen

Lyons engelske høgreback Lucy Bronze tek ikkje lett på å vinne meisterligaen, sjølv om ho har vunne den fleire gonger med Lyon.

– Alle titlane er ulike og spesielle. Det som gjer denne spesiell er at det er den femte på rad. Eg klarer ikkje å sjå for meg at dette vil skje nokon gong igjen, seier Bronze til Viasat.

Lucy Bronze har vunne meisterligaen kvart år sidan ho kom til Lyon i 2017. I intervjua med Viasat går ho langt i å stadfeste at dette var siste kamp i Lyon-drakta og at framtida ligg i den engelske ligaen. Foto: Clive Brunskill / Reuters

På spørsmål om kva som gjer Lyon så spesielt kjem svaret kjapt.

– Troppen. Det har vore snakka ein del om at vi manglar ein del spelarar, men likevel vinn vi fortent. Vi manglar den beste fotballspelaren i verda, seier ho og siktar til Ada Hegerberg før ho legg til:

– Vi manglar den franske landslagskapteinen, vi manglar ein av dei føretrekte midtstopparane og vi mangla Nikita Parris.

Parris fekk raudt kort i semifinalen mot Paris Saint-Germain og måtte stå over finalen.

Ikkje lett for Engen

Sidan 2016 har ikkje Wolfsburg tapt i meisterligaen mot noko anna lag enn Lyon.

Da er det ikkje så merkeleg at det blei ein vanskeleg dag på jobben for Engen.

Fleire gonger leita ho etter moglege pasningsalternativ, men medspelarane hennar vart stort sett alltid dekte. På den måten klarte Lyon å demme opp for Engens kvalitetar.

– Ho er jo ein kjempegod pasningsspelar, men vi fekk ikkje sjå for mykje av det i dag, sjølv om ho fekk vist seg fram nokon gonger, seier Skjønsberg.

Sakna ikkje Hegerberg

Lyons store talisman dei siste sesongane har utan tvil vore Ada Hegerberg, som i 2019 vart kåra til den beste fotballspelaren i verda.

Ein skulle tru at sakna av henne var stort i ein så viktig kamp, men Eugénie Le Sommers og Saki Kumagais skåra kvart sitt mål i førsteomgang og dei regjerande meistrane hadde god kontroll.

For femte året på rad kunne Lyon løfte meisterligatroféet. Foto: Alvaro Barrientos / AFP

Wolfsburg-veteran Alexandra Popp tende eit håp for tyskarane då ho stanga inn ei redusering rett før andreomgang var eit kvarter gammalt.

Håpet vart likevel sløkt to minutt før full tid då Sara Björk Gunnarsdóttir skåra det siste målet i kampen.

Ekstra surt var det nok for dei med hjarte for Wolfsburg at akkurat ho skåra. Gunnarsdóttir gjekk nemleg til Lyon frå tyskarane midt i inneverande sesong, etter fem år i klubben.