Skistyret godkjente hopp-budsjett - kan bli nødt til å kutte 6,7 millioner

Onsdag kveld ble et foreløpig punktum satt rundt den økonomiske situasjonen til hopp i Norges Skiforbund.

Tidligere i vinter fikk Hoppledelsen frist ut januar for å legge frem en tiltaksplan for resten av Skistyret.

Onsdag stemte et enstemmig styre for å godkjenne hopps budsjett for 2024, til tross for at de ikke har klart å finne en ny sponsor.

– Skistyret fikk en god orientering om hvordan Hoppkomiteen jobber for å sikre nye inntekter, samt hvilke kostnadsbesparende tiltak som kan iverksettes dersom inntektene lar vente på seg eller uteblir, sier skipresident Tove Moe Dyrhaug til NRK.

– På bakgrunn av den redegjørelsen Skistyret har fått i dag, og det reviderte budsjettet Hoppkomiteen har presentert, ble hopp sitt budsjett enstemmig vedtatt på dagens styremøte, sier Dyrhaug.

NRKs hoppekspert, Johan Remen Evensen, mener utfallet av onsdagens styremøte er en «god løsning».

– Hvis Skiforbundet hadde sagt at de ikke tror på at hopp får sponsor og begynt å kutte i midlene allerede nå, så hadde det blitt veldig brutalt for hopp å kunne fortsette med både støtteapparat og reise på turer, sier Evensen.

– Sportslig er det viktig at man får fortsette slik man driver nå. Så må man heller se på besparelser når sesongen er over, fortsetter han.

Leder av hoppkomiteen, Stine Korsen, fortalte til NRK i forrige uke at de er i dialog med flere potensielle sponsorer.

– Vi tror det vil materialisere seg innen rimelig tid, sier Korsen.

– Skulle man mot alle odds ikke få realisert noen av disse initiativene, er Hoppkomiteen forberedt på å iverksette nødvendige kostnadsreduserende tiltak ut året på om lag 6,7 millioner kroner slik at man når et null-resultat, sier Korsen videre.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med sportssjef i hopplandslaget, Clas Brede Bråthen, men ikke lyktes.

Uten hovedsponsor i to år

Økonomien i Skiforbundet har i lengre tid vært utfordrende.

Spesielt har hopplandslaget vært på sponsorjakt de siste to årene, etter at LO trakk seg ut som hovedsponsor etter 2022-sesongen.

NRK har de siste månedene skrevet flere saker om prosessen rundt å lande budsjettet for 2024.

På et styremøte 25. oktober i fjor høst vedtok styret i Skiforbundet at grenene med mer enn 10 prosent usikre inntekter skulle utarbeide kuttplaner og presentere dem på det kommende styremøtet.

En oversikt fra oktober viste da at hopp i budsjettarbeidet for 2024 hadde usikre markedsinntekter på 13 millioner, tilsvarende 40 prosent av de budsjetterte inntektene.

Samtidig åpnet hoppsjef Clas Brede Bråthen i et internt notat for å løsrive hopp fra Skiforbundet økonomisk.

Utsatt vedtak flere ganger

Verken på styremøtet 29. november eller 19. desember ble det vedtatt et budsjett for hopp. Istedenfor var Bråthen i forkant av møtet i desember svært kritisk til et forslag som kom fra alpinkomitéen, som innebar at hopp måtte kutte usikre inntekter fra 40 til 10 prosent.

Styremøtet i desember endte med at hopp fikk ut januar med å legge frem en tiltaksplan for å nå budsjettmålet.

Videre fortalte Bråthen for snaut tre uker siden at han har sagt opp stillingen sin som sportssjef for hopperne og kom med krass kritikk av ledelsen i Skiforbundet.

Han har i lang tid vært kritisk til at arrangementsinntekter fra hopprenn ikke har gått inn igjen i hopps budsjett.

Lederen av hoppkomitéen, Stine Korsen, fortalte til NRK i forrige uke at de var i dialog med flere selskaper.