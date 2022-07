NRK-ekspert måper over verdensrekord: – Er dette løpet mulig?

– Hun flytter det en halv evighet til kortsprint å være. Hun flytter den med åtte hundredeler i semifinalen, og Kendra Harrison blir slått i denne semifinalen, verdensrekorden hennes ryker, sa NRKs kommentator Jann Post.

Nigerianeren klokket inn til 12,12 sekunder, som altså er åtte hundredeler raskere enn Harrisons rekord fra 2016.

Amusans personlige rekord før semifinalen var 12,40.

– Er dette mulig? Er dette løpet mulig? 12,12, dere. Det er skremmende fort, utbrøt ekspert og tidligere norgesrekordholder på øvelsen, Christina Vukicevic Demidov.

Måtte sjekke vindmålingen

– Jeg måtte se på vindmålingen før jeg trodde på den klokka, men det var jo langt innafor. Hun ser helt sjokkert ut selv også. Og så i semifinalen, da, sa Post.

RØRT: Tobi Amusan tok til tårene da Danielle Williams gratulerte med verdensrekorden. Foto: HANNAH PETERS / AFP

Amusan har vært i verdenstoppen i grenen i flere år, men har slitt med å få ut det siste lille i mesterskap. Hun fikk den sure fjerdeplassen i forrige VM, i Doha i 2019, og i OL i Tokyo for et år siden.

– Det er en stor inspirasjon, jeg vet hva Tobi har vært igjennom gjennom årene med to fjerdeplasser. Jeg vet hun har vært nær ved å kaste inn håndkleet. Så å se henne gjøre dette, er fantastisk, sier jamaicanske Danielle Williams, som gikk videre på tid på tiden 12,41 i Amusans heat.

– Et ikonisk øyeblikk

Williams er ikke den eneste konkurrenten som hyller Amusan.

– Den første tanken min var «Herregud, jeg er del av et ikonisk øyeblikk på friidrettsbanen», sier Michelle Jenneke til NRK etter løpet.

– Det var et helt ubeskrivelig øyeblikk. Jeg vet at hun har løpt veldig raskt, men å gjøre det og å slå verdensrekorden er helt utrolig, sier australieren.

Rekorden er den andre verdensrekorden satt i mesterskapet. Den første ble satt av USAs Sydney McLaughlin på 400 meter hekk. Hun løp på 50,68.