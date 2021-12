Nossum fleipet etter Krüger-show: – Ødelegger sporten

Etter 13 kilometer ledet Krüger med over halvminuttet til nærmeste løper, men han slo noe av på farten mot slutten og vant til slutt med 22,9 sekunder på Johannes Høsflot Klæbo.

– Det er ikke ofte man kan gå og smile til sekundantene som normalt sett løper seg like stive som deg for at du skal ta ut det siste. Men i dag kunne jeg smile og gi et lite vink på sisterunden. Det er ikke hverdagskost det, sier Krüger til NRK.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum mener Krüger gjorde som han ville i søndagens renn.

– Han kontrollerer stort sett hele veien. Han kommer ned lia på siste runde og feirer. Det er en stund siden noen har det gjort på 15 skøyting, sier han til NRK.

SPØKEFULL: Eirik Myhr Nossum Foto: Terje Pedersen / NTB

– I dag ødelegger han sporten, sier Nossum spøkefullt.

Krüger ler når han hører Nossums utsagn.

– Det er vel den sjette seieren min, så jeg må vel gange det med ti før vi kan begynne å snakke om det, sier han.

– Gammelt jungelord

Krüger sier han koste seg i løypa.

– Det var en av de bedre dagene jeg har hatt på ski. Det var bra i dag, sier han.

Krüger slet tungt i verdenscupåpningen og endte på 74.-plass, 3.13 bak på 15 kilometer klassisk. På Lillehammer sist helg slo han tilbake og vant 15 kilometer fri teknikk etter en sekundstrid med Hans Christer Holund.

– Et gammelt jungelord sier at når Simen begynner å gå fort, går han fort resten av sesongen, sier Nossum til NRK.

Høyde

Petter Northug mener Krüger gjør knockout på de andre.

– Han sier han ikke merker høyden. Jeg tror mer på det for hvert sekund som går. Han ser nesten uberørt ut og har full kontroll i Davos på 1500 meter over havet. Det må være godt å vite for han at vi skal til Beijing og nok et høydemesterskap, sa Northug på TV 2s sending.

– Det er klart at det at det her er en av få muligheter til å få teste oss i høyde. Da er det godt å få litt selvtillit på det, sier Krüger til NRK.

Han sier samtidig at han tror det blir jevnere når alle på start har fått akklimatisert seg til høyden.

– Selv om jeg har taklet høyden bra tidligere, skal jeg på ingen måte ta lett på det. Det er en utfordring. Vi har begrenset med erfaring, men den erfaringen vi har, er god, sier Krüger.

JUBEL: Simen Hegstad Krüger kunne juble for en overlegen seier. Foto: DANIEL SCHOENHERR / GEPA PICTURES

God laginnsats

Johannes Høsflot Klæbo, som vant lørdagens sprint, startet rolig og lå 20 sekunder bak på 3 kilometer, men satt fart ned mot stadion til første runding. Etter det holdt han en enorm fart i sporet og ledet i mål på tiden 32.43,3. Det holdt imidlertid ikke til seier da en heltent Krüger kom bakfra.

Flere norske leverte også godt, der både Hans Christer Holund, Harald Østberg Amundsen og Martin Løwstrøm Nyenget fulgte like bak Krüger i store deler av løpet.

Sjur Røthe leverte også et godt løp. Han ledet en stund i mål, men måtte til slutt se seg slått av flere norske.

– Ekstraordinært fornøyd. På en plass vi aldri har dominert som lag. I dag er vi der med hele laget, og vi tar eierskap til løpet, sier Nossum om innsatsen.

Søndagens løp kan være viktig for uttaket til OL i Beijing i februar. Øvelsen gås ikke i OL, men kan likevel være et viktig uttaksrenn for både 30 kilometer skiathlon og femmila i fri teknikk.